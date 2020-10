Attentat de Conflans : les professeurs icaunais demandent "un soutien clair de la hiérarchie"

Depuis vendredi 17 octobre, et la mort de Samuel Paty, la sidération et l'inquiétude ont laissé place à un sentiment de colère chez ce professeur d'histoire-géographie installé à Auxerre. "On sent que la réponse, telle qu'elle commence à être faite, c'est uniquement une minute de silence pour la rentrée et la demande faite aux enseignants de préparer quelque chose. Comme d'habitude, on [nous] demande de se débrouiller". Or, Olivier Thiebaut, qui est aussi membre du syndicat enseignant SNES-FSU, attend un appui de l'institution, et pas seulement verbal. "On a besoin d'un soutien clair de notre hiérarchie, et de moyens pour faire notre travail."

Quand notre travail est attaqué, on a besoin d'avoir un soutien clair, plutôt que des formes de compromis- Olivier Thiebaut

Un avis que partage Luis Campanico, également professeur d'histoire-géographie. Il enseigne au collège Jean Bertin, à Saint-Georges-sur-Baulches. "Tout est lié, tout est très complexe. Le fait d'avoir des classes surchargées : est-ce que cela nous donne le temps de nous assurer que chaque élève participe à ce partage, ce travail collectif, cette réflexion, cet apprentissage de la citoyenneté ? Ce n'est pas dit." Le manque de moyens qui entraîne dans son sillage une détérioration de l'image et de l'autorité du professeur. C'est ce qu'observe Olivier Thiebaut depuis plusieurs années. "De manière globale, au-delà des cas individuels, on a très régulièrement l'impression d'être dévalorisés, décriés."

Ce professeur auxerrois a d'ailleurs déjà été confronté à des critiques de la part des parents portant sur les programmes et les thèmes enseignés aux élèves. "Il m'est déjà arrivé, il y a quelques années, je travaillais alors au collège, d'avoir eu des demandes de parents d'élèves pour ne pas aborder les camps d'extermination avec leurs enfants parce que les documents utilisés étaient trop choquants pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait injonctif. J'aurais une demande éventuelle des familles refusant que les enfants suivent cet enseignement-là". Des situations qui restent toutefois extrêmement rares dans l'Yonne, tiennent à souligner les deux professeurs. Mais il n'empêche, lorsqu'elles se produisent, les enseignants se sentent bien souvent très seuls et peu soutenus par leur hiérarchie.

Les hommages prévus dans l'Yonne

A Auxerre, le SNES-FSU appelle à un rassemblement à 18h30, square de la laïcité ce mercredi 21 octobre, en hommage à Samuel Paty. D'autres rassemblements se dérouleront à Avallon, devant l'Hôtel de Ville à 12h, place de la République à Villeneuve-sur-Yonne à 17h ou encore devant la mairie de Joigny à 18H.