Attentat de Conflans : nombreux hommages mercredi en Loire-Atlantique et en Vendée

Avant l'hommage national qui sera rendu mercredi en fin d'après-midi à Samuel Paty, cet enseignant décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, de nombreux rassemblements et recueillements auront lieu en Loire-Atlantique et en Vendée.

De nombreux hommages seront rendus à Samuel Paty mercredi tout au long de la journée, ce professeur décapité devant son collège de Conflans-Saint-Honorine. Le principal, l'hommage national en présence d'Emmanuel Macron, se déroulera en fin d'après-midi dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris mais de très nombreux rassemblements auront lieu également en régions. Ainsi, à Nantes, le maire et son conseil municipal se réuniront à 11 heures dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Même heure et même lieu àSaint-Nazaire, à Guérande (devant l'hôtel de ville) et à La Roche-sur-Yon (place du théâtre) une minute de silence sera observée à midi.

Des appels au rassemblement ont également été lancés aux Sables d'Olonne (12h), aux Herbiers (12h), à Châteaubriant (12h15), La Baule (19h), à Saint-Herblain ou encore Rezé.

Applaudissements à Trignac

A Ancenis et à Pontchâteau, le rendez-vous est donné à 18 heures devant la mairie, ce sera une heure plus tard devant la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire alors qu'à Trignac, un rassemblement a eu lieu dès mardi soir. Environ 150 personnes parmi lesquelles des collégiens se sont réunies à 18 heures sur un lieu symbolique, la place des palabres juste en face du collège. Une conseillère municipale également professeure de français à Savenay a pris la parole pour expliquer pourquoi elle a voulu devenir enseignante, "transmettre des valeurs fondamentales dont la liberté d'expression". Le rassemblement a pris fin après de longs applaudissements.