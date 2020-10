Attentat de Conflans : rassemblement spontané des professeurs d'histoire-géographie à Besançon

Les professeurs d'histoire-géographie franc-comtois ont décidé de se réunir une nouvelle fois, esplanade des Droits de l'Homme à Besançon. Ils étaient environ 300 ce lundi 19 octobre. La veille, la place était remplie d'environ un millier de manifestants.

Encore sous le coup de l'émotion après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, ses collègues lui ont rendu hommage. Ils ont aussi tenu à formuler un certain nombre de demandes à leur ministère.

Après l'assassinat de Samuel Paty, les professeurs demandent plus de mesures. Copier

"On n'a pas envie d'aller travailler la boule au ventre", "la bonne réponse à ce drame ça serait l'éducation, qu'on nous laisse faire notre travail correctement", "avoir du temps en plus avec les élèves", "comment je vais faire pour aborder cet assassinat avec mes élèves à la rentrée?" Une question que beaucoup se posaient aujourd'hui et ils attendent des directives claires de leur rectorat, pour pouvoir entamer un dialogue avec leurs élèves et les parents d'élèves dès la rentrée, le 2 novembre, sans se censurer ni prendre de risques.