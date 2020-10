Attentat de Conflans : un portrait de Samuel Paty affiché sur la façade de la mairie de Montargis

Un peu plus d'une centaine de personnes (dont de nombreux élus de la majorité et de l'opposition) se sont rassemblées devant l'hôtel de Ville de Montargis ce lundi à 19h, pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur victime d'un attentat terroriste, assassiné et décapité vendredi dernier devant son collège à Conflans Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

Le maire LR de Montargis, Benoît Digeon, a fait imprimer une grande photo de Samuel Paty, avec le drapeau bleu blanc rouge et ce message "Ensemble pour la liberté de penser" : ce portrait est désormais affiché sur la façade de l'hôtel de Ville de Montargis.

Le maire de Montargis accuse "les réseaux sociaux"

"Samuel Paty est la victime de la guerre entre le savoir et l’ignorance, entre la civilisation et la barbarie. Il faut qu’une fois pour toute la religion reste à la porte des écoles : la raison disparaît quand la foi fait la loi. La terreur répandue en France est due principalement aux réseaux sociaux qui portent la responsabilité de l’assassinat de Samuel Paty. Notre république est fondée sur trois principes que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. La laïcité est aussi un des piliers de notre pacte républicain", a dit M. Digeon dans une courte allocution prononcée ce lundi, avant la minute de silence et avant que l'assistance n'entonne la Marseillaise.