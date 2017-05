Attentat de Manchester : Paris est solidaire et refuse céder à la peur

Les réactions se multiplient en France après l'attentat meurtrier de Manchester lundi soir à l'issue d'un concert. L'explosion a fait 22 morts et 59 blessés. La maire de Paris a exprimé sa solidarité avec les victimes mais Anne Hidalgo ne veut pas céder à la peur.

L'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts et 59 blessés à la sortie d'un concert lundi soir, a fait réagir la maire de Paris. Anne Hidalgo s'est dit solidaire avec les victimes et leurs familles. "Cela renvoie à ces moments horribles des attentats du 13 novembre 2015" à Paris et à Saint-Denis qui avaient fait 130 morts.

En signe de solidarité, la tour Eiffel sera symboliquement éteinte ce mardi à minuit en hommage aux victimes.

Les villes ont le devoir de faire front commun"

La maire de Paris Anne Hidalgo est déterminée. Pas question pour la maire d'annuler les concerts et les évènements prévus dans les jours qui viennent dans la capitale. "C’est une façon de démontrer que nous sommes debout et que notre mode de vie est inébranlable. C’est la meilleure réponse possible face à ceux qui ne sont guidés que par le fanatisme et la haine. Les villes ont le devoir de faire front commun" affirme t-elle.

Sécurité renforcée à Paris

Anne Hidalgo précise que le niveau de sécurité a été rehaussé. Elle indique que chaque évènement fait l'objet d'une analyse particulière avec les services de la préfecture de police pour analyser tous les points de sécurité. "Il faut continuer à vivre, c'est la meilleure recette contre le terrorisme", affirme la maire de Paris qui dit souhaiter que le plan Vigipirate et l'opération Sentinelle perdurent sur Paris.