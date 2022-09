Attentat de Nice : ces victimes ont trouvé refuge en Vendée, "ce qu'on a vu vous ne pouvez pas l'effacer"

Le procès de l'attentat de Nice en juillet 2016, commence ce lundi. Parmi les victimes, Annick Gosteau-Mercier et Ghislain Gosteau étaient présents sur la Promenade des Anglais ce soir. Depuis, ils se sont installés en Vendée pour fuir ces souvenirs.

"Ce qu'on a vu, vous ne pouvez pas l'effacer", souffle Annick Gosteau-Mercier en sanglotant. Six ans après, juste avant l'ouverture du procès de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Cette retraitée et son mari "n'arrivent plus à dormir depuis plusieurs jours". Cela "ravive les souvenirs" de cette soirée qu'ils ont vécu. Depuis, ils ont quitté la région pour venir s'installer en Vendée, loin de leur point d'attache et des grandes villes. Des endroits qu'ils fuient.

Il y a six ans, ce couple se rend pour la première fois au feu d'artifice du 14 juillet avec des amis, et ils se retrouvent sur la Promenade des Anglais, loin d'imaginer qu'un camion bélier allait attaquer le public et faire 86 morts et 458 blessés. Dans lesquels se trouve Annick, dans la fuite cette dernière a été blessée au niveau des jambes.