Attentat de Nice : Christian Estrosi accuse l'Etat de mensonge

Christian Estrosi sort un livre ce jeudi : "Il faut tout changer". Il revient sur l'attentat du 14 juillet à Nice et sur ses propositions pour l'avenir de la France.

Christian Estrosi, le président de la région PACA, était notre invité ce jeudi pour la publication de son livre : "Il faut tout changer" ou il parle notamment de l'attentat de Nice.

"Il n'y a jamais eu de co-gestion"

Christian Estrosi nous parle de sa vérité concernant l'attentat du 14 juillet : "Contrairement à ce que dit Bernard Cazeneuve, il n'y a jamais eu de co-gestion entre l'état et la ville pour préparer le 14 juillet. Nous avions beau demandé quels étaient les moyens mobilisés on nous répondait : dormez tranquille vous aurez les mêmes moyens que pour l'euro 2016. On sait désormais que c'était faux."

"La différence entre le 14 juillet et le carnaval qui arrive c'est le nouveau préfet"

Christian Estrosi nous explique la différence dans la préparation des événements entre le carnaval de Nice et le 14 juillet : "La différence c'est que nous avons un nouveau préfet. Un nouveau préfet qui collabore avec nous, qui nous a fait part des moyens mobilisés pour le carnaval. Je peux vous dire que ces moyens sont sans commune mesure avec ce que nous avons eu le 14 juillet."

"Pas d'autres alternatives que Fillon"

Christian Estrosi a aussi parlé de la présidentielle et des affaires autour de François Fillon : "Nous n'avons pas d'autres alternatives. Moi je soutiens ma famille politique, je suis loyal. Ce que j'entends ne me fait pas plaisir, mais nous n'avons aucun plan B."