Cindy a perdu six membres de sa famille dans l'Attentat de Nice : "Nous redoutons le 14 juillet 2017"

Christian Estrosi rencontre l'association Promenade des Anges ce mercredi pour faire le point sur les préparatifs du 14 juillet 2017.

Cindy Pellegrini a perdu six membres de sa famille le soir du 14 juillet 2016. Elle est désormais membre de l'association Promenade des Anges. Elle était notre invitée à 7h50 ce mercredi matin.

"Nous voulons quelque chose de beau pour le 14 juillet 2017."

L'association rencontre Christian Estrosi ce mercredi pour préparer le 14 juillet 2017 : "Le 14 juillet arrive à grand pas et c'est un moment que nous redoutons. J'ai perdu toute ma famille et je sais que la vie a définitivement changé. Pour le 14 juillet 2017 on veut quelque chose de beau, quelque chose qui rende hommage à nos disparus. On ne veut pas de feux d'artifices mais un lancement de fusées japonaises. Nous voulons aussi beaucoup d'enfants."

Le projet Himalaya

France Bleu Azur va accompagner les victimes entre juin et juillet 2017 sur le projet Himalaya. L'association va apporter au sommet 86 galets, 86 galets pour les 86 victimes au sommet du Stok Kangri qui culmine à 6153 m d’altitude.

"Concernant le projet Himalaya, ils s’entraînent en ce moment. Le but c'est que les victimes soient sur le toit du monde le 14 juillet 2017. Nos anges sont six pieds sous terre. On veut répondre aux barbares que nous, on les met sur le toit du monde nos anges."