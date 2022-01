Attentat de Nice : "L'Ange de la Baie", sculpture hommage aux victimes, a été dévoilée

Ce n'est pour le moment qu'une maquette, mais elle signifie déjà beaucoup pour les représentants des associations de familles de victimes présents ce vendredi à l'hôtel de ville de Nice pour découvrir la version miniature de "L'ange de la baie." Ainsi se nommera l'œuvre mémorielle de l'attentat du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. La véritable sculpture, de plus de quatre mètres de haut, sera inaugurée le 14 juillet 2022, six ans jour pour jour après l'attentat et à l'endroit précis où le camion a terminé sa course ce soir de juillet 2016.

"Une énorme responsabilité." - Jean-Marie Fondacaro, sculpteur

L'œuvre est signée du sculpteur niçois Jean-Marie Fondacaro. "Ce n'est pas une commande comme les autres. Quand on prend une commande comme ça, on ne dit pas 'champagne', on se met au travail" confie l'artiste. "En tant que sculpteur niçois, je ne me voyais pas ne pas répondre à l'appel d'offres (...) il y a tout un devoir de mémoire, de transmission (...) une énorme responsabilité." La sculpture représente une vague "une déferlante, qui s'abat en bordure de mer" sur laquelle sera gravé le cœur composé des noms des victimes "sous la protection de la vague." Et une figure, mi-homme mi-oiseau, qui semble prête à prendre son envol "tel un ange."

"C'est une métaphore de tous mes sentiments." - Anne Murris, mère d'une des victimes

Plusieurs représentants des associations de familles de victimes ont assisté à la présentation de la maquette. Anne Murris en avait déjà vu des images. Mais pour elle qui a perdu sa fille, Camille, tuée dans l'attentat, voir la sculpture complète, même miniature, c'est une émotion difficile à décrire. "C'est le symbole d'une résilience, d'une résistance, mais également une métaphore de tous mes sentiments. J'y vois de la beauté, de la vie... il y a une très forte émotion pour moi, de voir cette maquette. Et je redoute l'émotion que je risque d'avoir le 14 juillet 2022 (...) cette beauté me renvoie à l'autre face de la médaille, à ma propre souffrance" confie la présidente de l'association "Mémorial des Anges", qui s'est longuement battue pour cette œuvre mémorielle.

La maquette de la sculpture, dévoilée ce vendredi 7 janvier © Radio France - Camille Huppenoire

Il faut dire que le chemin a été long. Plusieurs lieux, plusieurs œuvres, ont été proposées par la Ville, rappelle Martine Ouaknine, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires juridiques, à l’Aide aux victimes et au Devoir de mémoire. Mais c'est sur la Promenade des Anglais que les familles de victimes et les blessés veulent voir cet ange de la baie. "Ce que l'on peut totalement comprendre. C'est là où ils ont perdu leurs proches" rappelle Martine Ouaknine, pour qui le temps "du deuil" a été nécessaire avant de concrétiser ce projet.

"Cela fait cinq ans que ça bouillonne." - Alain Dariste, co-président de l'association Promenade des Anges

Cette œuvre mémorielle, les familles de victimes l'ont rapidement voulue, après l'attentat. Mais contenter tout le monde a pris du temps. "Cela fait cinq ans que ça bouillonne" raconte Alain Dariste, co-président de l'association Promenade des Anges. "Et petit à petit, on est arrivés à une idée à peu près commune." Le projet, enfin, se concrétise. Le 14 juillet 2022, l'ange déploiera ses ailes d'aluminium sur la Promenade des Anglais, pour les victimes, pour les habitants de Nice, mais aussi pour tous les visiteurs. Car pour Alain Dariste, cette œuvre doit parler à tout le monde. "Quand les gens vont à New-York, ils vont au mémorial. Mais à Nice, ils ne pensent pas à l'attentat, on l'oublie facilement. Peut-être que là, en passant devant la sculpture, ils se diront qu'il s'est passé quelque chose à Nice."