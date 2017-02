Attentat de Nice : le déplacement des objets entreposés au kiosque à musique fait polémique

A Nice, les objets du kiosque à musique du jardin Albert 1er, en mémoire de l'attentat du 14 juillet, vont être déplacés ce jeudi. Les peluches, les dessins et les petits souvenirs doivent être amenés vers une salle d'archivage, à St Laurent du Var.

C'est une polémique dont tous les Niçois se seraient bien passés. Ce jeudi après-midi, les objets déposés depuis l'attentat au kiosque à musique vont être déplacés, mais tout le monde n'est pas d'accord. Au départ, l''association "Promenade des Anges" a accepté la suggestion de la mairie d'enlever les souvenirs les plus fragiles. "Les fleurs fanées commencent sérieusement à s'entasser, des dessins commencent à baver et des peluches commencent à perdre de leur couleur. Donc l'objectif, c'est de sauver tout ce qui peut l'être" explique Emilie Petitjean, la présidente.

L'objectif, c'est de sauver tout ce qui peut l'être

Elle précise que le kiosque restera un endroit de mémoire. "Nous les premiers, on continuera à se recueillir à cet endroit-là. Je souhaite que ce lieu continue de perdurer, tant qu'on n'aura pas un mémorial à proprement parler."

Certains dessins commencent à se délaver. © Radio France - Noémie Bonnin

Pourtant, c'est bien ça qui inquiète certaines personnes : que l'on évacue, purement et simplement, tous ces souvenirs. En fait, la polémique est née d'une autre association de victimes de l'attentat du 14 juillet : l'ASVAT, l'association de soutien aux victimes du terrorisme. Sa présidente, Liane D’Argelier considère que ce déménagement est prématuré : "Il me semble complètement arbitraire de vider le kiosque de tous les objets qui y sont déposés. Il faut bien que les victimes puissent se recueillir quelque part". Il faut dire que l'ASVAT est très controversée. Elle ne s'est créé qu'en octobre, juste avant l'hommage national avec François Hollande, elle aime faire le buzz et ses dirigeants sont proches de l'extrême droite.

Les opposants à ce déménagement ont lancé une pétition, elle rassemble ce mercredi plus d'un millier de signataires. L'ASVAT souhaite manifester son mécontentement ce jeudi après-midi, au moment du transfert des objets. Dans le même temps, l'association Promenade des Anges fait un appel aux bonnes volontés : elle souhaite former une chaîne humaine, pour porter les souvenirs du kiosque.

Les objets vont être archivés dans une salle à St Laurent du Var. © Radio France - Noémie Bonnin

"Ces objets seront mis dans une salle qui a le label Archives nationales, donc qui est équipée en terme de climatisation et divers matériaux qui permettent de conserver" précise Emilie Petitjean. "Cela va être le travail de 12 archivistes, qui vont s'en occuper et prendre soin de ces objets, les photographier, les répertorier, les conserver, en attendant qu'il y ait un mémorial, voire un musée." Un cameraman et un photographe sont aussi mobilisés pour immortaliser cette opération.