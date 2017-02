Attentat de Nice : les objets du kiosque à musique ont été transférés

Comme prévu, la plupart des souvenirs déposés au kiosque à musique du jardin Albert 1er ont été déménagés. Commence maintenant un long travail d'archives.

Le kiosque à musique n'est plus le même désormais : la plupart des objets déposés après l'attentat du 14 juillet ont été transférés. Les dessins, les peluches, les poèmes, certaines banderoles, drapeaux, bougies, photos.. A l'appel de l'association Promenade des Anges, quelques volontaires sont venus. Ils ont aidé la dizaine d'archivistes de la métropole à décrocher avec la plus grande précaution tous ces souvenirs. Le but : les mettre à l'abri, pour les protéger du temps et des intempéries.

Il fallait le faire

Jean-Claude, très ému, observe : "Il fallait le faire de façon sérieuse, c'est ce qu'il se passe." Ce grand-père a perdu sa petite fille dans l'attentat : "J'avais peur qu'ils mettent tout en vrac dans les cartons. Mais non, pas du tout, ils font ça avec précision. On essaie de récupérer un maximum de choses personnelles. Mais nous on n'avait pas apporté beaucoup de choses."

Quelques Niçois sont venus aider les familles des disparus. © Radio France - Noémie Bonnin

Quelques Niçois anonymes sont venus aider. Une façon de se "rendre utile", de montrer sa solidarité avec les familles des défunts. Rosemonde a enfilé des gants blancs pour décrocher les objets, elle aussi est très touchée. "J'ai rangé des peluches, j'ai eu envie de les serrer un peu plus fort. J'ai eu envie de leur faire un bisou. Pour ces anges..."

Un long travail d'archivage commence

L'opération est évidemment très sensible, la cheffe du service des archives à Nice, Marion Duvigneau en a bien conscience : "On va garder la mémoire des 86 victimes et aussi la mémoire de ce que les Niçois ont voulu transmettre : leur deuil, leur émotion, le ressenti des gens. On va préserver tous ces témoignages-là."

Les souvenirs ont été rangés dans de nombreux cartons. © Radio France - Noémie Bonnin

Une dizaine d'archivistes ont été mobilisés pour l'après-midi : "On va essayer spécialement de sauvegarder tout ce qui est papier, poème, photo, mais aussi les textiles et les nounours" précise Marion Duvigneau. "On va laisser les bougies et les fleurs, pour que les gens puissent continuer à se recueillir s'ils en ont envie. Ce n'est pas du tout pour priver ni les Niçois, et moins encore les familles de la mémoire, au contraire. Notre rôle c'est de sauvegarder la mémoire, tous les jours avec ce qu'il se passe à Nice."

Les objets sont désormais répertoriés, numérisés. Ils pourront ensuite être utilisés pour le mémorial, ou pour un futur musée.