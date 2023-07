Attentat de Nice : les victimes toujours dans l'attente, sept ans après

Le 14 juillet ne sera plus jamais synonyme de fête à Nice. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi matin devant "l'Ange de la Baie" sur la Promenade des Anglais. Cette sculpture hommage aux victimes de l'attentat de Nice accueille désormais tous les recueillements annuels. Cette année, pas de ministre ou de membre du gouvernement. Une cérémonie plus sobre et plus intimiste après une année très compliquée pour les victimes et leurs proches.

"On vit dans l'angoisse de cet appel"

Mohamed Ghraieb, condamné à 18 ans de réclusion pour complicité avec le terroriste au camion fou, a fait appel de sa condamnation. "Un nouveau procès, c'est tout recommencer à zéro" lâche, fatiguée, Anne Murris, de l'association Mémorial des Anges.

Il y a aussi ce procès "responsabilités sécurité", très attendu par les familles de victimes. "On ne veut pas la tête de quelqu'un, on veut juste des réponses", confie Stéphane Erbs de l'association Promenade des Anges. Pourtant ce procès n'est pas encore certain puisque le parquet ne s'est toujours pas prononcé. "On a remis 30 kilos de dossiers à la procureur", indique Stéphane Erbs.