Attentat de Nice : un an après des festivités estivales sous haute surveillance en Auvergne

Des festivités du 14 Juillet et estivale sous haute surveillance en Auvergne, un an après l'attentat de Nice. Le soir du 14 Juillet 2016, un homme a foncé avec un camion sur la foule sur la Promenade des Anglais. L'attentat a fait 86 morts et plus de 400 blessés.

86.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Le ministère de l'Intérieur annonce 86.000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France sur les journées du jeudi 13 et du vendredi 14 juillet pour assurer la sécurité pendant les festivités. Dans le département du Puy-de-Dôme, la préfète Daniele Polvé-Montmasson observe que les communes et les villes du département ont pris conscience des risques et sont organisées pour leur dispositif de sécurité.

La préfecture du Puy-de-Dôme a notamment travaillé avec la mairie de Clermont-Ferrand sur la sécurisation du parc de Montjuzet, d'où sera tiré le feu d'artifice du 14 Juillet. Tous les accès au parc seront contrôlés, avec fouille des sacs systématique. Des patrouilles sont également prévues dans l'enceinte du parc qui sera mieux éclairé pour l'occasion.

Pour les hommages aux victimes, la mairie de Clermont-Ferrand a prévu d'observer une minute de silence avant le début du feu d'artifice. Le registre de condoléance qui avait été mis en place l'année dernière est désormais conservé aux archives municipales.

Le registre de condoléance est conservé aux Archives municipales de la Ville de Clermont-Ferrand © Radio France - Charlotte Jousserand

A Ambert, le feu d'artifice sera tiré ce jeudi 13 juillet depuis la base de loisirs Val-Dore d'Ambert. Une base de loisirs où des policiers, des gendarmes seront postés. Plusieurs centaine de barrières seront installés autour de la base à la fois pour délimiter l'espace spectateur mais aussi pour limiter l'accès à certaines allées.

Un budget sécurité en hausse de 40% à Montluçon

Dans l'Allier, la mairie de Montluçon mobilise ses agents municipaux pour le soir du 14 Juillet afin de condamner l'accès à certaines rues de la ville. Selon l'adjoint en charge des festivités, Stéphane de Freitas, le budget sécurité pour la soirée du 14 Juillet a augmenté de 40% pour la Ville. Selon Stéphane de Freitas, la mobilisation des agents municipaux ainsi que le recours a des agents de sécurité et à du matériel pour bloquer les rues expliquent cette hausse.

Mais le dispositif de sécurité va se maintenir tout à l'été dans la ville de l'Allier car elle organise, chaque semaine, une à deux manifestations.