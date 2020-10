Attentat de Nice : un responsable musulman du Nord condamne les "brebis galeuses" qui "cassent la fraternité"

Une nouvelle fois, des crimes ont été commis au nom de l'islam à Nice ce jeudi. Un homme a tué au couteau trois personnes vers 9h au sein de la basilique Notre-Dame. L'auteur des faits, grièvement blessé, a été interpellé. Le parquet antiterroriste est saisi et le plan Vigipirate porté au niveau "urgence attentat" partout en France. Dans les Hauts-de-France, cet attentat est dénoncé avec force par le vice-président du conseil régional du culte musulman.

Un cauchemar qui ne cesse de se répéter

Abdelkader Aoussedj, également représentant dans le Nord de la Grande mosquée de Paris, condamne "des agissements odieux et effroyables", adresse ses condoléances aux victimes et exprime sa solidarité envers les Niçois et les catholiques de France. Il appelle tout le monde à l'unité : "Comme responsables musulmans, nous passons notre temps à construire l'apaisement, la paix et la fraternité, mais malheureusement des brebis galeuses font le contraire de ce que nous faisons et viennent casser le climat fraternel dans lequel nous vivons."

Appel au deuil chez les musulmans

Il déplore "un cauchemar qui ne cesse de se répéter", deux semaines après la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué par un Tchétchène à Conflans-Sainte-Honorine. Abdelkader Aoussedj ne craint pas la fracturation de la société mais estime que les musulmans sont doublement victimes, "de l'attentat et d'être montrés du doigt, avec un risque d'amalgame pendant quelques mois".

Abdelkader Aoussedj, tout comme l'a fait le CFCM dans un communiqué, appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid, les célébrations de la fête de la naissance du prophète, prévues jeudi.

Catholiques et musulmans font bloc contre le terrorisme dans la région

En signe de fraternité entre musulmans et catholiques, une délégation d'imams a été reçue jeudi à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. Le recteur Bruno Mary appelle à ne pas céder à la peur et à la violence : "Il faut une entraide entre nous, ce serait laisser la victoire à la violence si on se laissait tétaniser par la peur. Il faut continuer à vivre. L'Eglise catholique continuera à célébrer la messe, la cathédrale restera ouverte."

