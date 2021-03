Ce jeudi, lors de la journée d'hommage national aux victimes du terrorisme, Mostafa Salhane et cinq autres victimes de l’attentat de Strasbourg recevront une médaille de reconnaissance. Un mémorial strasbourgeois pourrait aussi voir le jour.

Attentat de Strasbourg : une médaille pour six Strasbourgeois et un projet de mémorial

Mostafa Salhane, l'une des victimes de l'attentat de Strasbourg et président de l’AVA, l'Association des victimes d'attentats

Il avait été pris en otage dans son taxi par le tueur ce 11 décembre 2018, après sa fusillade meurtrière dans le centre de Strasbourg : Mostafa Salhane est l'un des six Strasbourgeois à recevoir ce jeudi 11 mars à Paris, la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme, lors de la journée d'hommage qui leur est consacrée.

"Un symbole avant tout"

Mostafa Salhane est aujourd'hui président de l’AVA, l'Association des victimes d'attentats. Il se reconstruit toujours après le traumatisme du 11 décembre 2018. Alors cette médaille : "C'est avant tout quelque chose de symbolique, qui vient renforcer la reconstruction. J'en suis très fier, ça me touche énormément. Pour moi, mes enfants, mais aussi toutes les victimes de cet attentat."

Le projet d'un mémorial européen des victimes du terrorisme

Mostafa Salhane et d'autres représentants d’associations de victimes rencontreront aussi Emmanuel Macron ce jeudi, pour défendre la création d’un mémorial européen des victimes de terrorisme à Strasbourg : "C'est important pour toutes les victimes, dans notre histoire il y a beaucoup de mémoriaux. Ce sont des lieux où l'on peut se recueillir et apprendre ce qu'il s'est passé", explique Mostafa Salhane.

Concrètement il s'agirait d'un bâtiment installé près des institutions européennes "pour le symbole et aussi parce que beaucoup de jeunes visiteurs viennent dans le quartier européen", où seraient affichés les portraits et noms des victimes françaises du terrorisme dans l'Hexagone et à l'étranger.

"Ce mémorial serait aussi vivant, en y faisant travailler des artistes, en animant des conférences et de la sensibilisation autour du terrorisme et de tout ce qu'il a causé en Europe", poursuit Mostafa Salhane. Une œuvre d'art, crée à partir d'objets symboliques pour les victimes d'attentat, pourrait trôner au centre de ce mémorial.

Hommage rendu également à Strasbourg

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier présidera la cérémonie ce jeudi à Strasbourg, Place de la République, devant la stèle en hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre 2018. Une cérémonie interdite au public en raison de la situation sanitaire. Une minute de silence est prévue.