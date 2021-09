Attentat du 11-Septembre : "je suis encore traumatisée 20 ans après" Linda Rattner, qui vit en Sarthe

Linda Rattner Celle, vit à Coulaines près du Mans. Elle est directrice marketing dans une entreprise de bio-technologie. Il y a 20 ans, elle était à New-York. Le matin des attentats du 11-Septembre, elle se trouvait à quelques rues du World Trade Center

Linda Rattner Celle est une américaine de 56 ans qui habite en Sarthe aujourd'hui. Elle vivait à New York en 2001. Le matin, du 11 septembre elle a assisté aux attentats. Une heure avant le premier choc elle faisait son jogging à quelques rues du Wolrd Trade Center. Vingt ans après, c'est encore un traumatisme.

France bleu Maine : Racontez nous ce que vous avez vécu, le 11 septembre ?

Linda Rattner Celle : le matin du 11 septembre, je faisais mon jogging et c'était très bizarre car j'avais une petite voix qui me disait de rentrer chez moi. Ce jour-là, j'ai écourté mon parcours et je suis rentrée dans mon appartement situé à quelques rues du World Trade Center. Dès que je suis rentrée dans mon appartement, tout à commencé à vibrer, j'ai regardé par ma fenêtre et tout le monde regardait en haut des tours. Je suis sortie et on a vu une toute petite flamme qui sortait de la Tour. De loin, on aurait dit un petit avion. Après les gens ont commencé à pleurer, j'ai allumé la télévision et j'ai regardé CNN, et en même temps j'étais au téléphone avec mon ami français. Et nous étions en ligne, quand j'ai vu le deuxième avion sur la deuxième Tour. À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très très grave.

France Bleu Maine : et la suite de la journée, qu'avez-vous fait ?

Linda Rattner Celle : Ensuite, je suis allée voir une copine qui venait d'emménager à côté de chez moi, et nous avons voulu voir de plus près ce qui se passait. On a marché vers les tours, parce que nous voulions aider. C'était très bizarre car on croisait de nombreuses personnes qui couraient dans l'autre direction que nous. Ensuite, un policier nous a dit de rentrer, que c'était trop dangereux et c'est à ce moment là que la première Tour s'est effondrée. J'étais figée, complètement figée, je ne pouvais plus bouger. C'est ma copine qui m'a sauvée la vie en me forçant à bouger. On a rapidement changé de place. Peu de temps après, la zone où nous étions était couverte de poussière. On est ensuite partit en direction opposée du Wolrd Trade Center et on a vu ensuite la deuxième Tour tombée. Je me suis seulement rendu compte, un an après les attentats que la poussière et les débris des Tours avaient été si vite dans les rues

France Bleu Maine : Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à revoir les images ?

Linda Rattner Celle : j'ai du suivre une thérapie et même vingt ans après, il y a des trous noirs dans ma mémoire. Il y a des choses que j'ai du voir et je n'en ai pas de souvenir. Les choses ou les gens qui passaient par les fenêtres, je ne m'en souviens pas. Je pense que c'est un traumatisme qui va me suivre toute ma vie. Aujourd'hui, je me dis que je connaissais seulement une personne qui travaillait dans les Tours ce jour-là mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu près de 3.000 victimes

France Bleu Maine : Qu'est-ce ces attentats ont changé dans votre vie ?

Linda Rattner Celle : Après le 11-Septembre, on se rend compte que tout peut arriver à n'importe quel moment. Ça m'a aussi un peu plus ouvert les yeux. L'Amérique n'est pas le nombril du monde. Il faut aussi faire attention à ce que l'on fait pour la vie et pour la planète. Aujourd'hui, les américains ont quitté l'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir. Ça ne me fait pas peur mais je me dit : quel gâchis. Et puis, en ce moment il y a aussi le début du procès des attentats au Bataclan, donc c'est très poignant.

France Bleu Maine : Comment vivez vous cet "anniversaire" ?

Linda Rattner Celle : Je vais tout simplement faire un moment de recueillement dans la journée de ce 11 septembre avec mes proches.