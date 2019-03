Attentat du Bardo : cérémonie et médaille de reconnaissance pour la loirétaine Huguette Dupeu

Ascoux, France

La mémoire d'Huguette Dupeu a été honorée ce lundi après-midi. Cette habitante d'Ascoux, près de Pithiviers, est décédée à la suite de l'attentat du musée du Bardo à Tunis - c'était il y a 4 ans jour pour jour, le 18 mars 2015. Elle était âgée alors de 74 ans. Elle avait été, notamment, responsable de la cantine de l'école à Ascoux.

Médaille de reconnaissance remise par le préfet

La médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme lui avait été décernée à titre posthume par décret le 30 octobre dernier par Emmanuel Macron, et c'est le préfet du Loiret Jean-Marc Falcone qui a officiellement remis cette médaille à la famille d'Huguette Dupeu, lors d'une cérémonie à la fois sobre et émouvante, à laquelle tenait beaucoup sa fille, Françoise Thauvin, elle-même blessée lors de cet attentat : "Il n'était pas question pour moi que cette médaille arrive par la Poste comme un colis... J'ai donc demandé à Monsieur le préfet qu'il remette cette médaille à titre posthume, et j'ai été agréablement surprise qu'il accepte, parce que c'est vrai que depuis 4 ans, nous faisons des démarches, nous essayons d'interpeller les autorités et c'est lettre morte."

La médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme a été créée le 16 juillet 2016 © Radio France - François Guéroult

Une trentaine de personnes ont assisté à cette cérémonie, des proches, des amis, des habitants d'Ascoux, dont l'ancien maire Marc Gaudet, actuel président du conseil départemental du Loiret : "La commune d'Ascoux a perdu Huguette pour certains, Madame Dupeu pour d'autres ; moi, j'ai perdu Huguette que je voyais régulièrement. Très peu de temps avant son départ en vacances en Tunisie, elle m'avait dit qu'elle était heureuse de découvrir un autre pays méditerranéen. Et l'inimaginable s'est produit, victime d'un terrorisme aveugle qui frappe les lieux de la culture..." a souligné Marc Gaudet, la voix étranglée par l'émotion. Le préfet Jean-Marc Falcone a lui rappelé que cette médaille avait été créée en juillet 2016. "Cette médaille a pu susciter de l'incompréhension, voire de la réticence, car à la différence des autres distinctions, elle ne vient pas récompenser un acte volontaire héroïque ou méritant. Mais cette médaille, a-t-il expliqué, a vocation à honorer les victimes du terrorisme et à participer à leur résilience. Elle symbolise le prix que notre République attache à chaque vie humaine."

L'amertume de l'avocat de la famille contre Emmanuel Macron

Dans l'assistance, il y avait aussi Me Philippe De Veulle, l'avocat de la famille lors du décevant procès du Bardo. Après la cérémonie, il ne mâchait pas ses mots au micro de France Bleu Orléans : "Il est normal que l'Etat montre sa solidarité à travers cette médaille, mais j'en veux beaucoup aux politiques - je n'en veux pas à l'administration, le préfet ne fait que son travail. Ceux qui n'ont pas fait leur travail, ce sont les politiques. Je ne me fais aucune illusion sur le président Macron, qui a déjà botté en touche lorsque je l'ai contacté pour qu'il reçoive mes clientes, alors qu'il avait un emploi du temps chargé. J'ai pu remarquer qu'il avait un emploi du temps chargé samedi dernier...", allusion à l'escapade du président de la République à la station de ski de la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées. Rappelons-le que le procès à Tunis a notamment occulté totalement les responsabilités de l'Etat tunisien sur cette tragédie. Réaction de Me De Veulle à écouter ici :