Attentat du Bataclan : un concert-hommage sur les réseaux sociaux ce vendredi soir

Cette année les hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis sont quasiment tous annulés pour cause de crise sanitaire. C'est donc sur Internet qu'aura lieu le temps fort de ces commémorations, le concert d'une pièce écrite à la demande de la mère d'une victime.

Il y a trois ans, Louise Albertini est à Madrid. Elle visite un musée, et face au tableau de Picasso, Guernica, qui représente sur sa partie gauche une mère hurlant de douleur, le corps de son fils dans ses bras, comme endormi, elle se reconnait : "quand je suis allée reconnaître mon fils à l'institut médico-légal, je l'ai vu comme endormi et je me suis dit, il n'a pas souffert. Cela n'était pas juste, bien sûr, mais sur le moment, c'était utile de penser cela, pour supporter la douleur" explique cette femme douce et frêle. Touchée par l'oeuvre, commande à l'époque des républicains espagnols au peintre, lui vient alors l'idée de faire de même et elle se rapproche de la Fondation de France qui par son programme Nouveaux commanditaires permet à tout citoyen de demander une oeuvre à un artiste.

C'est Bruno Messina, directeur du festival Berlioz, qui se charge du projet. Ensemble, ils écoutent de nombreux compositeurs contemporains, et Louise Albertini arrête son choix sur Béchara el-Khoury, compositeur franco-libanais.

La musique comme résilience

Trois ans après la pièce "Il fait novembre en mon âme" sera donc diffusée ce vendredi soir à 20 heures 30 sur les réseaux sociaux, via le site et l'application Philharmonie Live et ARTE Concert. Le concert, interprété par l'orchestre de chambre de Paris sera également retransmis le jeudi 19 novembre à 20 heures sur France Musique.

Dans cette pièce "il y a quelque chose de l'ordre de la consolation" estime Chrysoline Dupont, directrice de la programmation de cet orchestre, "une immense douceur. Cette musique évoque la fraternité et a une très belle vertu consolatrice. Continuer à jouer, faire de la musique c'est une manière de se réparer collectivement et c'est très important face à la terreur".