Attentat du Drakkar : "39 ans plus tard, le deuil n'est toujours pas fait", témoigne Lionel, un des rescapés

"Les mois d'octobre sont toujours difficiles, les nuits qui précèdent le 23 encore plus". Derrière le regard perçant de Lionel Chaillot, on perçoit des traumatismes qui n'ont toujours pas guéri. Ancien militaire aujourd'hui à la retraite, il fait partie des parachutistes stationnés à Idron, qui ont été envoyés à Beyrouth en septembre 1983. Quelques jours après son arrivée sur les lieux, le 23 octobre, lui et ses camarades sont victimes d'un attentat. Selon la thèse officielle, c'est un camion piégé qui aurait foncé et explosé dans le bâtiment dans lequel ils se trouvaient : le Drakkar. 58 militaires français meurent, dont 55 du 1er RCP basé à Idron, ainsi que la famille du gardien de l'immeuble.

18 heures sous les décombres

Ce jour-là, Lionel Chaillot est de garde. Très tôt, le matin du 23 octobre, il entend une forte explosion à proximité de l'hôtel. C'est l'aéroport américain qui est attaqué. "Je n'ai même pas eu le temps de traverser le couloir pour aller voir ce qu'il se passait que tout a explosé. J'avais l'impression d'avaler des milliers de litres d'air et de tomber dans les pommes", explique Lionel Chaillot.

Pendant plus de 18 heures, il reste sous les décombres, dans le noir total. "Je venais de me marier en août, juste avant l'attentat. Donc, forcément, pendant cette attente, j'ai pensé à ma femme, à mes parents. Ce n'est pas facile à raconter". Pendant plusieurs heures, il appelle au secours. Les sauveteurs finissent par localiser le son de sa voix et lui viennent en aide. "Dans le noir total, on finit par apercevoir un rai de lumière, puis un petit doigt, puis on m'a sorti de là. Il était 1h30 du matin".

58 militaires français ont été tués dans cet attentat. © AFP - Philippe Bouchon.

Séquelles psychologiques

Complètement déboussolé, il ne réalise pas tout de suite qu'il vient d'échapper à la mort dans un attentat. "C'est quand on m'a évacué sur le bateau pour me rapatrier que j'ai pu parler à des camarades. Ils m'ont expliqué que le bâtiment de 8 étages s'était complètement effondré. C'est là que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de bien plus grave que ce que j'imaginais".

Après quelques mois de convalescence, Lionel Chaillot reprend son activité de militaire, presque avec soulagement. "Voir que je pouvais recourir un, deux, trois kilomètres, et que je retrouvais la forme, ça faisait du bien". Physiquement, il ne conserve que quelques cicatrices et une insuffisance rénale. Psychologiquement, en revanche, les traumatismes sont encore bien présents.

Les recherches ont duré plusieurs jours pour trouver les survivants. © AFP - Philippe Bouchon

"Comme si c'était hier"

"Avec le temps, on aborde la chose différemment, mais c'est comme si c'était hier. Vous me donnez un papier et un crayon, je peux vous écrire en détail ce qu'il s'est passé dans ma tête pendant 18 heures sous les décombres", confie Lionel Chaillot. Au-delà de la journée d'horreur qu'il a passée, c'est aussi la douleur de la perte de ses camarades qui le hante. "39 ans après, je n'ai toujours pas fait le deuil, c'est très dur à gérer", explique l'ancien militaire, qui soigne encore des troubles du sommeil.

S'il a réussi à surmonter, du moins en partie, cette épreuve, c'est surtout grâce à ses amis militaires. "C'est une vraie famille. Sans eux, je n'aurais pas réussi à remonter la pente". Il concède néanmoins que ces derniers temps les "retrouvailles étaient douloureuses, puisqu'on se voyait surtout à l'occasion de cérémonies". Comme celle qui a eu lieu à Idron, samedi 22 octobre, sur la place du souvenir français, domaine Ducournau. Une cérémonie pour rendre hommage à ces soldats, et surtout ne pas oublier.