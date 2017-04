Attentat sur les Champs-Elysées : un hommage ce vendredi à midi dans les communes de Bordeaux Métropole

Le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé a demandé ce vendredi matin aux maires des 28 communes de l'agglomération d'organiser ce midi un hommage aux policiers tué et blessé hier soir dans l'attentat parisien.

En hommage aux policiers tué et blessés hier soir sur les Champs Elysées et en solidarité avec les forces de l’ordre, Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, invite les maires de Bordeaux Métropole à mettre les drapeaux en berne et à organiser une minute de silence dans leur commune ce vendredi à midi. A Bordeaux les rassemblements se tiendront dans la cour de l’Hôtel de ville et dans le hall de l’hôtel de Bordeaux Métropole. La population est invitée à s’y associer.

►►► Attentat sur les Champs-Elysées : ce que l'on sait