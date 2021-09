Attentats 2015 : "Des scènes de guerre dans un monde civil" témoigne le médecin corrézien Christian Poirel

"Ca dépassait l'entendement". Christian Poirel est l'ancien médecin chef des pompiers de la Corrèze. Réserviste des pompiers de Paris, le médecin était de garde ce 13 novembre 2015. Ce mercredi 08 septembre 2021, près de six ans après les attaques, s'ouvre le procès hors-norme des attentats de novembre 2015, pour environ neuf mois.

"On devait partir au Stade de France, mais nous avons été rapidement été déroutés vers les terrasses parisiennes." Christian Poirel et son équipe ont été parmi les premiers secours à être intervenus peu de temps après les premiers coups de feu.

Une nuit d'horreur dans la capitale

"On peut dire que c'était un réel carnage, c'est le mot, des moments d'horreur et de terreur." Pour Christian Poirel, les secours ont fait face à des "scènes de guerre mais en milieu civil." La déflagration sanguinaire du Stade de France à la salle de spectacle du Bataclan en passant par le terrasses aura fait 130 morts et des centaines de blessés.

On a l'habitude d'intervenir sur des scènes difficiles mais là c'était autre chose, on n'était pas en intervention extérieur sur un théâtre de guerre mais en pleine ville".

"Un procès pour faire progresser le travail de deuil"

Aujourd'hui s'ouvre donc le procès des attentats, un procès nécessaire pour l'ex-médecin chef des pompiers corréziens. "Certaines familles et intervenants ont été très marqués en fonction de leur implication. Ce procès va leur permettre de faire progresser leur travail de deuil." Ce procès doit permettre "aux victimes de prendre la parole et donc de prendre le pas sur les auteurs, les terroristes de ces attentats".

Christian Poirel qui lance un appel à "la formation aux gestes de premiers secours. "Chaque minute, compte pour sauver des vies. Dans ce type d'attaque par armes à feu et explosions, il y avait beaucoup d'hémorragies. Si l'on connait les bons gestes pour limiter les pertes avant l'arrivée des secours, on peut sauver des vies !"

