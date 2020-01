Attentats de Charlie Hebdo : un rassemblement organisé cinq ans après à Périgueux en Dordogne

Périgueux, France

Il y a cinq ans, le 11 janvier 2015, des millions de Français descendaient dans la rue pour dire "je suis Charlie" et pour dénoncer les attentats des jours précédents. Ils étaient 15.000 à Périgueux, 9.000 à Bergerac.

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, des terroristes tuent 17 personnes en région parisienne dont 12 dans les locaux du magazine Charlie Hebdo à Paris. Les deux tireurs ouvrent le feu dans la salle de rédaction et tuent Charb, Tignous, Cabu, Wolinski et Bernard Marris entre autres, des dessinateurs, des journalistes et un économiste réunis pour la conférence de rédaction.

Un rassemblement à 14h30 devant l'arbre de la liberté

Cinq ans après, un rassemblement est à nouveau organisé ce samedi 11 janvier à Périgueux. Le rendez-vous est à 14h30 devant l'arbre de la Liberté, place Badinter. Les organisateurs de ce rassemblement, le Comité Laïcité République, le grand Orient de France et l'Union des familles laïques appellent à venir avec des pancartes "je suis Charlie, je suis la République".