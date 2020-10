Attentats de Conflans : dans les Landes, des centaines de personnes réunies pour l'hommage national

La France rend hommage ce mercredi à Samuel Paty. Journée d'hommage national pour cet enseignant décapité, assassiné vendredi à la sortie de son collège, pour avoir enseigné la liberté d'expression en montrant à ses élèves les caricatures de Mahomet publiée par Charlie Hebdo. Ce soir, une cérémonie aura lieu dans la cour de la Sorbonne en présence d'Emmanuel Macron. Samuel Paty recevra la légion d'honneur à titre posthume et les palmes académiques. Cette cérémonie sera à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr.

De nombreuses communes des Landes se sont également mobilisées tout au long de cette journée. A Soustons, par exemple, plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant l’Hôtel de Ville pour se recueillir, affirmer les valeurs républicaines. Des habitants parfois submergés par l'émotion, mais combatifs : "Je suis grand-père et je veux que mes petits-enfants aillent à l'école librement, sans contrainte et sans peur. Pouvoir parler de tout sans avoir peur. Je crois que c'est notre République qui est menacée et il faut qu'on bouge." Certains parmi la foule ont essuyé une larme sous leur masque pendant la minute de silence.

Lors des prises de prises de parole, la maire de Soustons Frédérique Charpenel à tenu à "rappeler fermement que nous sommes une République indivisible", et rappeler pour la sous-préfète de Dax Véronique Deprez-Boudier la mobilisation de l'Etat : "Le terrorisme ne passera plus et la peur doit changer de camp. Dans les Landes, tout est mis en place pour que tout ce qui pourrait constituer un signal puisse être relevé, analysé et stoppé."

Le tout sous le regard, parfois un peu perdu, de collégiens membres du conseil municipal des jeunes, debout aux côtés des élus : "Ça ne sert à rien de tuer des personnes, pour moi on est tous égaux. On n'a pas le droit de décapiter quelqu'un, je suis un peu choqué et un peu ému."

Présent également à Soustons pour cet hommage, le Directeur d'académie des Landes, le représentant de l'Education Nationale. Bruno Brevet a annoncé qu'il y aurait un temps d'hommage et un travail pédagogique à la rentrée, après ces vacances de la Toussaint, dans les écoles, collèges et lycées : "Ce qu'on souhaite c'est que ce soit aussi un moment d'appréhension globale, que les élèves se rendent compte de ce qu'il s'est passé. Nous mettrons à disposition un certain nombre d'éléments à destination de tous les enseignants et des personnels de direction, pour travailler autour de la liberté d'expression. Nous mettrons à disposition des documents pour recueillir la parole des enfants, mais aussi proposer des actions et des axes de travail au sein des classes."

Les hommages dans les Landes ce mercredi

D'autres rassemblements à venir