Attentats de Toulouse et de Montauban : "Nous sommes plus forts que les terroristes", dit Emmanuel Macron

Les présidents français et israélien, Emmanuel Macron et Isaac Herzog, le dimanche 20 mars, lors des cérémonies en hommage aux sept victimes assassinées en mars 2012 par le terroriste islamiste Mohammed Merah

Ce dimanche 20 mars à Toulouse, dix ans après les attaques terroristes de Toulouse et Montauban, le président de la République, Emmanuel Macron, et son homologue israélien, Isaac Herzog, ont rendu hommage, aux victimes des ces attentats perpétrés en mars 2012 par Mohamed Merah. Le terroriste avait fait sept morts, dont trois enfants juifs.

Devant 2.000 personnes réunies à la Halle aux Grains, après les discours émouvants des familles et proches des victimes de la tuerie de l'école juive d'Ozar Hatorah de Toulouse, le 19 mars 2012, le président de la République a rendu hommage aux victimes du terroriste Mohamed Merah, rappelant son parcours meurtrier, à Toulouse et Montauban, du 11 au 19 mars. "Dix ans ont passé. Dix ans qui ne feront jamais oublier ce mois de mars 2012, où les déflagrations de haine et de feu frappèrent Montauban et Toulouse. Deux villes justes parmi les nations."

"Ce chemin contre la haine, c'est celui que nous devons à nos enfants [...] pour préserver notre pays contre la barbarie."

"À travers eux, c'est notre pays tout entier qui était frappé au cœur", a déclaré Emmanuel Macron pendant cette cérémonie d'hommage, rappelant que "nous sommes là pour Imad, Abel, Mohammed, Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam" et que "nous sommes plus forts que les terroristes."

Lutte contre l'antisémitisme et le terrorisme

"L'antisémitisme et l'antisionisme sont les ennemis de la République", a notamment lancé Emmanuel Macron, rappelant les différentes actions menées depuis le début de son quinquennat pour lutter contre l'antisémitisme. Le chef de l'État a notamment cité l'adoption par les députés de la définition la plus stricte de l'antisémitisme, et la dissolution de divers groupes dont "Palestine vaincra" à Toulouse.

Une détermination commune à la France et à Israël a-t-il dit, ajoutant qu'"ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme [...] C'est un combat que nous devons mener pour la France elle-même et pour la République elle-même. Car c'est un combat existentiel pour ce que nous sommes."

"Nous gagnerons parce que nous continuerons de transmettre ce que nous avons de plus précieux la sève de notre République : la liberté, l'égalité et la fraternité."

"Nous sommes là, dix ans après, toujours, ensemble. Car nous sommes plus forts que les terroristes", a répété le président de la République devant les 2.000 personnes invitées à ces cérémonies, organisées par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). "Nous avons tenu, nous tenons et nous tiendrons [...] Nous gagnerons parce que nous continuerons de transmettre ce que nous avons de plus précieux la sève de notre République : la liberté, l'égalité et la fraternité."