Attentats du 11 septembre : "j'étais horrifiée" se souvient Anne, une Américaine qui vit en Mayenne

Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont la cible d'une attaque coordonnée et minutieusement préparée par l'organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symboles de la puissance économique et militaire de l'Amérique.

"Il y a eu une prise de conscience sur la vulnérabilité des Etats-Unis", Anne, Américaine installée en Mayenne

Anne Corbière est designer textile, à Daon, dans le Sud-Mayenne. Elle est née et a grandi aux Etats-Unis avant de s'installer dans notre département. Le 11 septembre 2001, elle se trouvait en Mayenne justement. Elle a vécu difficilement les attentats à distance témoigne-t-elle : "quand j'ai appris qu'un événement terrible se passait, j'ai allumé la radio, je n'avais pas de télé à cette époque. C'était très particulier. J'écoutais, il y avait beaucoup d'émotion. Tout le monde était sous le choc. J'en étais horrifiée. J'ai ensuite pu en discuter avec des amis qui étaient à New-York ce jour-là et qui ont assisté à l'attaque. J'ai mesuré toute l'horreur dans les jours qui ont suivi, ça me bouleverse encore aujourd'hui, c'était comme si c'était hier".