Attentats du 13 novembre 2015 : "Ça a fait évoluer les modalités de prise en charge par les secours"

Alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi à Paris, nous revenons sur ce qui a changé depuis ces attaques dans la prise en charge des victimes avec le responsable du SAMU de la Loire.

C'était il y a six ans. Ce soir du 13 novembre 2015, des commandos terroristes ouvrent le feu sur les terrasses parisiennes et au Bataclan, un autre se fait exploser juste à l'entrée du Stade de France, alors la France joue contre l'Allemagne. Le bilan est terrible : 130 morts, plus un rescapé qui s'est suicidé par la suite. Le procès de ces attentats s'ouvre ce mercredi à Paris. Il doit durer jusqu'au mois de mai.

"Ce qu'on a appris sur ces attentats, c'est la typologie de la tuerie de masse"

"Il y a eu un avant et un après 13 novembre, pour le SAMU comme pour tout le monde", explique Nicolas Desseigne, responsable du SAMU dans la Loire, et qui était notre invité ce matin. "Toutes les structures d'urgence apprennent de ces expériences et donc nous aussi. On a mis en place de nouvelles modalités de prise en charge. Ce qu'on a appris sur ces attentats, c'est la typologie de la tuerie de masse. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, la tuerie de masse avec des armes de guerre."

Grâce aux retours d'expériences des secouristes qui sont intervenus ce soir-là, les équipes du SAMU se sont adaptées. "La formation initiale a été revue", confie Nicolas Desseigne. "Quand vous faites vos études, on vous apprend de nouvelles modalités de prise en charge médicale. Et ça concerne tous les gens qui travaillent à l'hôpital, les chirurgiens, les médecins anesthésistes réanimateurs, les médecins urgentistes. Même chose concernant la prise en charge organisationnelle pour accueillir un afflux massif de victimes."

Malgré le bilan tragique de cette nuit, Nicolas Desseigne note la remarquable capacité de résilience de ses collègues. "Malgré l'afflux massif de patients, on a la capacité à tout mettre en œuvre pour prendre en charge l'ensemble des victimes."