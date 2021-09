Attentats du 13-Novembre : "J'ai appris à vivre avec", confie un Berrichon rescapé du Bataclan

C'est "le procès du siècle" qui s'ouvre ce mercredi 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Six ans après la nuit tragique du 13 novembre 2015, où 131 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessées, c'est un moment très attendu. Pendant neuf mois, 20 accusés vont être jugés. Une étape essentielle dans le chemin de la reconstruction pour les victimes.

Six ans après, un long chemin a été parcouru pour se reconstruire, mais le traumatisme est toujours là. "On n'oubliera jamais, mais j'ai appris à vivre avec", confie Jonathan, un rescapé berrichon des attentats. Le soir du 13 novembre 2015, il est au Bataclan avec sa compagne pour assister au concert des Eagles of Death Metal, quand le commando terroriste entre dans la salle et se met à tirer.

Un long chemin pour sortir la tête de l'eau

Ce chauffeur-routier, aujourd'hui âgé de 35 ans, réussit à s'enfuir. Sa conjointe est blessée à la jambe. Aujourd'hui, Jonathan va mieux et fait du chemin vers la résilience. "Ça va, c'est un grand mot, mais ça va, raconte le trentenaire, originaire de Pouligny-Saint-Pierre, dans l'Indre. J'ai mes deux jambes, mes deux bras, ma tête. Je ne suis pas plus malheureux que le mec qui a eu des cancers ou des leucémies".

J'ai été un peu au fond du gouffre pendant cinq ou six ans. J'ai envie de profiter maintenant, j'ai envie de vivre

"On traîne tous une charrue derrière nous, poursuit-il. Il y a en a qui baissent les bras et d'autres qui tirent encore. Moi je tire encore. Ça fait partie de notre passé". Six ans après, certaines angoisses sont toujours là. Quand il va au supermarché, par exemple, il repère tout de suite les issues de secours. Mais la plaie se referme petit à petit. "Ça me prend moins aux tripes que ça m'a pris avant, confie Jonathan. Ça m'arrive toujours d'avoir les larmes aux yeux, d'avoir un petit coup de mou de temps en temps... Mais je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je n'ai pas envie de m'arrêter à ça. C'est un accident de la vie comme un autre".

Pour avancer, il lui a fallu des séances de psychologue, le soutien de ses proches, et puis les tatouages qui fleurissent sur ses bras. "Avant le Bataclan, je n'en avais pas", raconte le jeune homme. Aujourd'hui, il en a plusieurs, notamment des étoiles sur les avant-bras, qui lui rappellent celles qu'arborait l'une des victimes au Bataclan ce soir-là. "Je les regarde tous les jours, explique-t-il. Les tatouages, ça a été vraiment une thérapie, ça me permet de me sentir humain".

Aujourd'hui, il reste encore de la colère, un peu de rancœur chez lui. "Je regarde des documentaires sur le Bataclan parce que je veux savoir. Je ne veux pas savoir par curiosité, je veux savoir pour comprendre", admet Jonathan. Comprendre pourquoi l'assaut des forces de l'ordre a tardé à arriver pour mettre fin au carnage, comprendre s'il y a eu des responsabilités de l'État... Des doutes et des questions qui se bousculent encore dans la tête de ce chauffeur-routier.

L'attente de l'indemnisation pour enfin pouvoir tourner la page

Jonathan n'est pas retourné à Paris depuis cette nuit tragique. Il n'ira pas assister au procès, qu'il suivra de loin, sans attente particulière. Le trentenaire a décidé de ne pas se porter partie civile. Ce qu'il attend surtout, c'est de toucher une indemnisation correcte pour pouvoir tourner la page. Comme pour de nombreuses autres victimes, le Fonds de garantie ne prend pas en compte, pour l'instant, les conséquences du traumatisme sur sa vie professionnelle et les pertes de revenus causées par la fatigue chronique et les angoisses. "On ne demande pas à gagner à l'Euromillion, on demande juste à ce que tous les préjudices soient indemnisés, explique-t-il. Et il faut que cela se fasse au plus vite, parce que tant que ça n'est pas fait, il y a toujours un petit truc en attente".

"Les indemnisations, le procès, tous les machins... Quand tout sera clos, on pourra vraiment tous passer à une vie autre", espère le Berrichon. "Maintenant, on peut me souhaiter d'avoir une vie heureuse, sourit Jonathan. Je veux juste profiter du beau temps, des amis, de tout quoi. C'est ça la vie".