Attentats du 13-Novembre : le procès chamboule la vie de toute l'Ile de la Cité

Périmètre de sécurité, fouilles, circulations routière et piétonne interdites : c'est un dispositif hors norme qui a été mis en place sur l'Ile de la Cité pour ce procès des attentats du 13 novembre 2015.

Il y a 1.800 parties civiles, 300 avocats, 20 accusés pour ce procès qui va être filmé.

Durant presque neuf mois, le temps du procès, la vie de ce quartier, mis sous cloche, va être complètement bouleversée.

Des centaines de victimes et familles de victimes, des dizaines de journalistes, les juges, les avocats, des policiers en nombre vont s'agglutiner tous les jours de procès devant ou autour du palais de justice.

Pour les habitants et ceux qui travaillent dans ce quartier, pas de choix, il va falloir vivre avec.

Une drôle d'atmosphère

Au premier jour de ce procès historique, c'est un peu la surprise pour de nombreux habitués. Les riverains se cassent le nez sur les barrages de police, obligés de faire des détours parfois long pour leur trajet du quotidien. "J'ai perdu 15 minutes ce matin en emmenant mes enfants à la crèche", explique une maman du quartier. "On était au courant mais je n'ai pas pris de précautions particulières." Elle va devoir s'y habituer, ce dispositif de sécurité sera en place tous les jours de procès (du mardi au vendredi et quelques lundis aussi) pendant les neuf prochains mois.

"On a été prévenu du dispositif de sécurité", reconnait un avocat, robe et dossiers sous le bras, obligés d'aller récupérer sa moto à un kilomètre d'ici faute de pouvoir s'approcher du palais de justice. "Mais c'est 10 fois plus conséquent que ce qu'on imaginait", continue l'avocat du barreau de Seine-et-Marne qui vient plaider environ deux fois par mois à Paris.

C'est aussi beaucoup de stress pour les citoyens convoqués ou ayant des démarches administratives à faire au palais de justice. Noella doit absolument faire tamponner un visa pour partir étudier à l'étranger. Impossible de passer sur le boulevard du palais. Le stress monte mais un policier en arme la renseigne : "il faut faire le tour, il y a une entrée du public sur la place du marché aux fleurs."

Pour faciliter les accès et assurer la tranquillité des parties civiles, un système de cordons a été mis en place. © Radio France - Faustine Mauerhan

Et au milieu des centaines de passants concentrés, sérieux, cordons autour du cou. Cordons vert et rouge. Ce sont les parties civiles c'est-à-dire les rescapés, les familles des victimes. Les premiers acceptent de parler à la presse. Les rouge doivent être laissés tranquille. Les cordons noirs sont les avocats. Tous rentrent par l'arrière du tribunal, rue du Harlay. Les entrées sont fléchées, les parties civiles sont accompagnées par la police.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une sécurité maximum

Puis après la galère, c'est le poids des évènements qui viennent à l'esprit. Dans toutes les têtes planent la crainte d'un acte terroriste qui viendrait perturber ce procès. "J'y ai pensé hier soir", avoue un serveur de la place Dauphine. "Je me suis dit que c'était pas trop le moment de venir travailler aux portes du palais de justice." Comme toutes les habitants ou travailleurs autorisés à rentrer dans le périmètre, le jeune homme devra montrer une attestation d'employeur et ouvrir son sac tous les matins. Mais ici chacun comprend l'ampleur du dispositif. "C'est nécessaire, on va faire avec", se résigne un riverain devant un contrôle de police. Deux CRS inspectent une voiture autorisée à rentrer dans le périmètre. Chien renifleur et miroir au bout d'une perche pour vérifier le plancher de la voiture.

Sur la Seine, les bateaux de la brigade fluviale entourent les croisières de touristes. En permanence, des ballets de sirène anime les rues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des commerçants inquiets

Une ambiance et des contrôles qui inquiètent les commerçants. Ils se demandent comment ils vont travailler alors que le périmètre de sécurité est très stricte et peut dissuader les curieux et les touristes d'approcher. A l'entrée de la place Dauphine, un groupe de CRS et un fourgon barre la petite rue mais seulement pour filtrer et fouiller les sacs. Le public peut passer "mais il faut comprendre qu'on a le droit d'entrée", regrette Pierrick, serveur au caveau du palais. "Ca tombe mal au moment où les touristes reviennent après le Covid-19, la réouverture de la Samaritaine. Ca va peut-être nous faire perdre du monde mais c'est le premier jour, on va voir si ça se calme."

Pour le procès des attentats du 13 novembre, plus de 140 médias sont accrédités dont 58 étrangers. © Radio France - Faustine Mauerhan

En effet, pour l'ouverture du procès, tous les coins de rue sont occupés par des caméramen et journalistes. Ca parle anglais, japonais, arabe, allemand. Plus de 140 médias sont accrédités dont 58 depuis l'étranger.