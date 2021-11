Attentats du 13-Novembre : un vide-dressing pour rendre hommage à Marie et Mathias à Metz

Un vide-dressing à Metz pour saluer la mémoire de Marie et Mathias. L'événement réunit ce samedi 13 novembre 2021 une trentaine d'exposants au tiers-lieu "Bliiida", à l'Est du quartier Pontiffroy. Anonymes et amis sont venus vendre leurs garde-robes en hommage à ce couple messin, mort sous les balles des terroristes du Bataclan, lors des attentats du 13 novembre à Paris. Six ans après l'horreur, les parents et proches ont organisé une journée rythmée par leurs différentes passions, notamment la mode, le BMX et la musique.

Mode et BMX

Les cintres défilent sous les yeux de Sophie, venue chercher la perle rare parmi un monticule de vêtements. "Il y a du choix !", sourit l'habituée des friperies, avant d'ajouter, on est là pour se rassembler, se souvenir de Marie et de son compagnon, pour que l'histoire perdure, que les souvenirs ne s'envolent pas." Un devoir de mémoire que les exposants partagent également, comme Amelie : "C'est une histoire qui est très triste et cela a touché beaucoup de personnes. Du coup, être ici, c'est rendre hommage par la suite."

L'idée d'un vide-dressing est loin d'être un hasard. Marie adorait la mode et les vêtements. "On avait l'habitude de faire du shopping et d'en parler toutes les deux, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cela", se souvient Amélie, l'une de ses amies. Quelques rangées plus loin, le père de Marie, Maurice Lausch, renchérit : "Elle avait fait des études de marketing, et de Londres elle avait postulé chez Koti, un grand groupe américain de cosmétique. Elle les avait convaincus en quelques minutes de sa passion pour la mode."

Plusieurs portraits du couple trônent un peu partout dans la salle. Un grand écran projette également des photos et des vidéos, où Mathias est filmé en train de réaliser des figures de BMX. "Mathias pratiquait le BMX à très bon niveau, et donc nous, à notre manière, on entretient sa mémoire à travers les vidéos et notre pratique au quotidien", confie Marc, l'un de ses amis.

L'hommage au couple se poursuit ce samedi soir en concert, avec notamment le groupe local Koda et le DJ David Rouby, qui va adapter son set aux musiques qu'écoutaient Marie et Mathias (rock pour lui, chanson française, et notamment Cœur de Pirate pour elle).