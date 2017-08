Attentats en Espagne : l'émotion des habitants du Périgord

Une série d'attaques à la voiture bélier a touché la Catalogne ce jeudi. Ce nouvel attentat en Europe suscite beaucoup de réactions émues en Périgord.

Ce jeudi, le terrorisme islamiste a encore frappé en Catalogne. Un conducteur a délibérément foncé dans la foule jeudi sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant au moins 13 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français. L'attaque terroriste a été revendiquée par le groupe État islamique.

Même si c'est la dernière attaque d'une longue série, cet attentat à encore suscité la stupeur et de nombreuses réactions en Dordogne, dont celle du président du conseil départemental Germinal Peiro :

Pensées et solidarité pour les victimes de l'attaque de #Barcelone — Germinal Peiro (@germinalpeiro) August 17, 2017

Pascal Billat l'ex reponsable du parti "Debout le France" en Dordogne, il a choisi un chanson d'Alain Souchon pour exprimer son émotion :

"Si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés

Ce n'était que le plaisir de zigouiller

...et si en plus, y'a personne" #Souchon#Barcelone — Pascal Billat ☨ (@PascalBillat) August 17, 2017

Le vice président de l’agglomération de Bergerac est semble-t-il en vacances en Valence en Espagne. Fabien Ruet affiche sa solidarité dans la langue catalane :

D'autres personnalités politiques, comme Elisabeth Marty, la maire de Saint-Astier, la conseillère régionale Nathalie Fontaliran ou Michel Moyrand l'ex maire de Périgueux ont manifesté leurs solidarité :

Pensée pour l Espagne — Elisabeth Marty (@elisabeth_marty) August 17, 2017

Pensées et soutien aux victimes et à leur famille. #Barcelone — Nathalie Fontaliran (@NFontaliran) August 17, 2017

Une pensée émue pour toutes les victimes de l'odieux attentat à Barcelone - amitié et soutien au peuple Espagnol — Moyrand Michel (@MichelMoyrand) August 17, 2017

Cette nouvelle attaque a aussi fait réagir les anonymes sur notre page Facebook :

