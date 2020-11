Confinement : "Attention à la dépression chez nos enfants", prévient la psychologue Catherine Langouet

Le confinement, ça peut nous déprimer nous les adultes, mais cela peut aussi déprimer nos enfants, comme a pu le constater Catherine Langouet, psychologue à la Maison des Adolescents de la Mayenne : "le confinement a un effet sur les adolescents, si pour l'instant on n'a pas trop de recul par rapport au deuxième confinement, on reçoit à la Maison des Adolescents, des jeunes pour des phénomènes d'angoisse, de mal-être, les parents s'adressent aussi à nous pour des problèmes relationnels et de tensions dans les familles. Il y a eu des effets de décrochage scolaire, relationnel qui accentuent chez certains des phénomènes d'isolement, de mal-être."

A quoi ça sert d'avoir le bac, est-ce qu'il va avoir la même valeur? Catherine Langouet

Nos enfants se retrouvent parfois seuls à la maison pour faire leurs devoirs, pas toujours facile : "il y a une perte de sens, de motivation et des inquiétudes par rapport à l'avenir chez certains jeunes." reconnait Catherine Langouet.

Comment voir les premiers signes de dépression

Il faut être vigilant au moindre changement de comportements, replis sur soi, ou au contraire l'agitation, difficultés de sommeil, d'endormissement, troubles alimentaires...et puis il y a l'épineuse question des écrans : " oui les écrans, qu'on peut parfois avoir tendance à diaboliser, _tout est une question de limite, ça se discute, ça se négocie au sein des familles. Il faut avoir trois points d'attention : le premier c'est de préserver un rythme de vie avec des repas à heure fixe par exemple. Ensuite c'est de maintenir du lien social, c'est là où internet est important pour que nos ados restent connectés avec leurs amis , enfin 3ème point d'attention, c'est tout ce qui peut favoriser la motivation, l'envie, l'intérêt. "_

Le confinement ça peut aussi permettre de resserrer les liens familiaux

On peut en effet profiter des week-ends passés en famille pour faire des jeux de société, regarder des albums photos, faire du jardinage, du bricolage...etc...redécouvrir une forme de liens. Tous les services publics sont ouverts donc quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel insiste Catherine Langouet.