Attention au vent à Nice et aux rafales à plus de 65 km/h

Attention, ce mardi, il y a du vent sur la Côte d'Azur. Un vent fort avec des bourrasques à plus de 65 km/h. Comme à chaque fois dans de pareilles conditions, les municipalités ferment certains caps et sentiers. Exemple à Antibes, avec le sentier du littoral qui est d'ores et déjà fermé. À Nice, des lieux sont également sous surveillance et pourraient, dans la journée, être aussi fermés à la circulation des piétons si la vigilance passent au orange.

Enfin, en mer, le Cross-Med recommande de ne pas sortir. La houle est forte. Si vous décidez tout de même d'affronter ces conditions, vous devez vous munir d'un moyen de communication et avoir en tête un seul numéro : le 196, celui des urgences en mer.