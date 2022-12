Attention au vol par ruse en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, le vol par ruse est de plus en plus fréquent. Pour éviter cet abus de confiance, une campagne d'information et de prévention a été lancée au sud du département, à Saint-Genis-de-Saintonge. La campagne est à destination des personnes âgées, qui sont les premières victimes.

Flyer distribué par la gendarmerie © Radio France - Joséphine Ortuno A Saint-Genis-de-Saintonge, dans le sud de la Charente-Maritime, une campagne de prévention contre le vol par ruse a été lancée par la mairie et la gendarmerie. Quelqu'un peut se présenter à la porte de votre maison, en se faisant passer pour un gendarme ou un pompier, sans l'être réellement. L'objectif est en fait de s'introduire chez vous, et c'est le principe du vol par ruse. Contre cet abus de confiance, la mairie distribue des prospectus dans les boîtes aux lettres des habitants les plus âgés du village. ⓘ Publicité La gendarmerie et le maire remettent le flyer à Louisette, 86 ans © Radio France - Joséphine Ortuno Les personnes âgées, premières victimes Arlette habite dans la commune depuis toujours. Au moins une fois par semaine, elle se retrouve face à des imposteurs. "La semaine dernière, à trois heures du matin, deux faux gendarmes ont toqué à ma porte en me demandant si je connais Madame Nathalie", explique Arlette. "Heureusement que j'ai ouvert la fenêtre du salon pour leur parler sinon ils seraient rentrés chez moi", poursuit la retraitée de 88 ans. Des conseils de sécurité Sur le prospectus distribué dans les boîtes aux lettres, des conseils sont notés pour éviter toute intrusion malveillante. "On recommande aux gens d'installer un œil de judas pour voir qui sonne, d'ouvrir les fenêtres au lieu des portes quand ils le peuvent, puis surtout d'appeler le 17", préconise Philippe Lavaud, capitaine de la compagnie de Jonzac. A chaque intrusion sa technique Le maire du village Jacky Quesson, en a entendu, des histoires similaires à celle d'Arlette. La seule différence, c'est toujours la technique d'approche : "les gens prétendent que leur chien est entré dans le jardin, ou alors qu'ils ont fait des travaux dans les combles de la maison, ils ont beaucoup d'imagination" affirme le maire. Depuis le début de l'année, 60 plaintes ont été déposées en Charente-Maritime suite à ces infractions. Pour le capitaine Philippe Lavaud, "si toutes les victimes avaient déposé plaintes, le chiffre serait bien plus gros".