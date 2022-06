Attention aux arnaques au logement étudiant : "Ne jamais rien payer avant d'avoir signé le bail."

Sur France Bleu Isère, nous avons recueilli le témoignage d'un étudiant en médecine qui s'est fait arnaquer sur internet, alors qu'il recherchait un appartement à Grenoble. Il a versé 100 euros à un pseudo propriétaire, pour être sûr d'avoir le logement mais il a réalisé trop tard que l'appartement n'existait pas. Pour prévenir ces arnaques qui se multiplient nous avons demandé les conseils du secrétaire général de l'association de consommateurs CLCV 38, Farid Bouteldja.

France Bleu Isère: Farid Bouteldja, merci d'avoir accepté notre invitation. On a pu entendre en effet ce matin dans nos journaux le cas de ce jeune savoyard victime d'une arnaque au logement. Il a versé une avance de loyer pour se réserver un studio qui en fait n'existait pas. Il était virtuel sur internet. Alors quel est votre conseil ?on ne doit jamais payer à l'avance avant d'avoir signé quoi que ce soit?

Farid Bouteldja : Oui, non seulement il ne faut jamais payer, mais surtout il faut prendre contact avec le propriétaire et le rencontrer physiquement, même s'il s'agit d'un propriétaire privé. Parce que les arnaques sont possibles même si elles sont quand même exceptionnelles. Malgré tout, lorsqu'elles arrivent, elles pénalisent l'étudiant, le jeune travailleur, le locataire. Donc, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Les locations par Internet sont courantes, mais il faut toujours rencontrer le bailleur et en aucun cas ne faire un versement avant d'avoir vu l'appartement.

Mais c'est parfois difficile de rencontrer le bailleur parce qu'on est peut-être loin. On a peur de ne pas avoir d'appartement, donc on réagit un peu dans l'urgence, dans le stress. Peut être aussi que la personne qui vous arnaque vous met la pression. Donc c'est compliqué.

Vous êtes certes parfois dans une situation qui est défavorable dans la mesure où vous êtes demandeur. Néanmoins, si votre interlocuteur n'a rien à se reprocher, vous devez pouvoir le rencontrer ou le contacter par téléphone, afin qu'il vous envoie un certain nombre de références le concernant. Pour avoir quand même des garanties et ne pas tomber dans le panneau. et dénoncer cette situation évitera à d'autres de se faire escroquer à leur tour.

En ce moment les étudiants, en tout cas les futurs bacheliers, cherchent des appartements. On les voit déambuler en ville avec leurs parents pour essayer de chercher un appartement. Est-ce que vous avez souvent des plaintes de personnes qui se manifestent auprès de votre association CLCV38 pour vous demander votre aide?

Alors sur Grenoble si vous voulez, il y a un système plutôt bien organisé via notamment le CROUS qui lui affiche des annonces quand même fiables. Là où il faut aussi être vigilant, c'est lors de la réalisation de l'état des lieux quand on visite l'appartement, avant d'y emménager. On a parfois des logements à la limite de la vétusté et donc il est important que le locataire fasse tout mentionner et qu'un document signé entre les deux parties soit établi et signé entre le propriétaire et le locataire. Etre bien vigilant sur l'état du logement et sur l'inventaire aussi pour éviter les surprises à la fin du bail. Exemple, un propriétaire peut vous demander de racheter un clic clac trop endommagé, alors qu'il était déjà très abîmé lors de votre emménagement.

Pour terminer, Farid Bouteldja, avec l'inflation, le prix des loyers est à la hausse. Au niveau de la CLCV que vous dirigez, vous demandez le gel des loyers?

Généralement, sur ce type de location, ce sont des baux d'une durée d'un an, la révision du loyer se fait à l'issue de la date anniversaire. Donc on est un peu moins dans ce cas de figure. On n'est pas sur une location dite classique. Alors après oui, il y a quand même des hausses de loyer lorsque le bail est renouvelé. Et la CLCV demande aujourd'hui un gel des loyers.