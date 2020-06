Attention aux arnaques aux faux-notaires en Mayenne

De faux notaires tentent d'escroquer des personnes en Pays de la Loire et notamment en Mayenne.

Attention aux arnaques aux faux-notaires ! Les cas se multiplient dans notre région, et notamment en Mayenne, depuis quelques jours.

Quel est le mode opératoire ? Des gens, qui se font passer pour des notaires, sollicitent des personnes par téléphone et les invitent à faire des versements d'argent en prétextant qu'il y a une succession en cours avec une assurance-vie par exemple. Selon maître Frédéric Prodhomme, représentant la Chambre interdépartementale des notaires, "une personne a perdu comme ça une somme de 7000 euros. Et je crois pouvoir affirmer qu'au total, les escroqueries en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire représenteraient aux alentours de 40 000 euros."

Selon le parquet de Laval, plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie par les victimes mayennaises de ces faux-notaires.