Attention aux avalanches dans le Mercantour

Attention si vous avez prévu de partir skier ces jours-ci dans le Mercantour : le bulletin de risques d'avalanches annonce un risque de 3 sur une échelle de 5. Des actions de prévention ont lieu à partir de ce mercredi dans la station d'Auron mais aussi à Isola 2000 puis à Saint-Martin Vésubie.

Attention si vous avez prévu de partir skier du côté d'Auron ou tout simplement dans le massif du Mercantour ces jours-ci : le risque d'avalanche est de 3 sur une échelle de 5 selon Météo France. La faute à une neige tombée en abondance ces jours-ci combinée des de forts vents. L'avalanche terrible qui a fait quatre morts à Tignes lundi nous rappelle que même les skieurs les plus expérimentés peuvent se faire surprendre. Le massif du Mercantour aussi peut être mortel. Il y a près de quatre ans, un jeune skieur de 17 ans se tuait dans une avalanche à Auron.

Les gendarmes du PGHM sur le qui-vive

Vous les verrez patrouiller tous les jours si vous skiez sur la station d'Auron notamment : les gendarmes à ski du peloton de gendarmerie de haute montagne de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Leur mission : aborder notamment les skieurs qui font du hors-piste pour vérifier qu'ils ont bien le matériel nécessaire et les conseiller sur les endroits à éviter en fonction de la météo.

Niveau matériel il y a un minimum vital : un détecteur de victimes d'avalanche, une pelle et une sonde

En plus de ce matériel qui constitue le minimum vital, veillez à bien consulter le bulletin de risques d'avalanche sur le site de Météo France avant de partir rappelle la gendarmerie. En général à partir de 3 sur une échelle de 5, il est déconseillé de sortir en hors piste.

Des animations à partir de ce mercredi pour sensibiliser notamment les touristes moins habitués

Comment partir skier en hors piste en prenant le moins de risques possibles ? Que faire si l'un de vos amis se trouve pris dans une avalanche lors d'une sortie ? Toutes ces questions sont abordées à partir de ce mercredi lors d'actions de prévention du ministère de la jeunesse et des sports en partenariat avec la fédération française de la montage et de l'escalade et du peloton de gendarmerie de haute montagne. Il y aura notamment ds concours de vitesse pour repérer un DVA -pour détecteur de victime d'avalanche- sous la neige, et creuser à la pelle pour le sortir. Ces animations débutent ce mercredi de 10h à 16h30 à Auron. Puis jeudi de 10h à 16h30 à Isola 2000. Et enfin samedi à Saint-Martin Vésubie aux mêmes horaires. C'est ouvert à tous .