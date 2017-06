Attention aux cambriolages pendant la période estivale

Chaque année c'est la même histoire. La période estivale coïncide souvent avec une hausse du nombre de cambriolages. L'an dernier, près de 10.000 personnes en ont été victimes dans les Alpes-Maritimes. Trois conseils pratiques pour éviter cette mauvaise expérience.

Vous êtes des milliers chaque année à avoir une belle déconvenue à votre retour de vacances. Portillon ouvert, portes d'entrées ou fenêtres forcées pendant votre absence, et un appartement bien moins rempli qu'à votre départ voire même saccagé. Chaque année, près de 9.700 personnes sont victimes de cambriolages dans les Alpes-Maritimes. Un pic, généralement atteint pendant la période estivale, où les malfaiteurs profitent des départs en vacances pour sévir.

1. Penser à fermer les portes, portails et fenêtre à clé

"C'est une question de bon sens", explique le lieutenant colonel Dominique Blasius de la gendarmerie des Alpes Maritimes. Pourtant, beaucoup d'azuréens ont déjà omis d'appliquer ces règles avant leur départ. "Il y a quelques années, ma femme avait garé notre voiture dans notre résidence, détaille Marcel, qui habite sur les hauteurs de Nice depuis 18 ans. Elle venait de faire les courses. Et nous nous sommes aperçus le soir, que la voiture n'était plus là. Les clés étaient toujours dans la voiture, tout comme les papiers du véhicules.**"** La gendarmerie recommande de ne pas laisser non plus les clés dans le garage ou dans l'appartement.

2. Ne pas laisser le courrier s'accumuler

"C'est un bon moyen d'observer que la maison est inoccupée depuis plusieurs jours", ajoute le gendarme. "Dès que je m'absente quelques jours, ajoute Margaret, une Niçoise. J'appelle une voisine ou une personne de ma famille pour qu'elle prenne mon courrier et fasse acte de présence pour dissuader les cambrioleurs." Sur le portail d'entrée de son appartement ou de sa villa, les vacanciers peuvent également afficher un panneau indiquant la présence d'une alarme. "Qu'elle existe ou non d'ailleurs, détaille le lieutenant colonel Dominique Blasius. C'est surtout préventif."

3. Prévenir ses voisins, sa famille et les gendarmes

"C'est la première chose à faire avant de quitter son domicile, énumère le lieutenant-colonel. C'est le meilleur moyen de partir l'esprit léger, tranquille." Avertir ses voisins, ses amis pour qu'ils soient plus vigilants ou sa famille pour qu'une personne puisse passer une ou deux fois par semaines, c'est la technique adoptée par beaucoup d'azuréens. "Depuis que je me suis fait cambriolé mon appartement, c'est un réflexe que j'ai adopté, avoue Margaret. Ils passent une fois ou deux et ouvrent les volets, font acte de présence quelques heures. C'est efficace." Autre mesure efficace, prévenir les gendarmes en leur indiquant les dates de départ et de retour de vacances, l'adresse du domicile et un numéro de téléphone.

Autre astuce donnée par la gendarmerie pour induire en erreur les cambrioleurs qui tenteraient de téléphoner à votre domicile pour vérifier s'il y a du monde, activer la fonction transfert de numéro depuis le téléphone fixe, vers son portable.