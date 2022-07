Attention aux frelons asiatiques qui profitent du beau temps en Picardie

Il fait chaud, le printemps a été doux et c'est donc un temps parfait pour les frelons asiatiques, en Picardie. On vous explique comment vous en protéger.

Attention aux frelons asiatiques qui prolifèrent en Picardie, aidés par la météo, cet été 2022. Ces frelons oranges et plus épais que les frelons européens, jaunes et fins, peuvent être très dangereux et on vous rappelle donc les bons réflexes à adopter, puisque que les pompiers n'interviennent plus que dans les écoles.

S'assurer de la présence d'un nid

Voici pour commencer, une illustration qui vous permet de distinguer le frelon asiatique, qu'il faut éliminer, du frelon européen :

Faire la distinction entre le frelon asiatique et le frelon européen - Documentation commune de Lonrai

A noter que le frelon asiatique est un peu plus petit (3 cm) que celui européen (4 cm).

Mais ça n'est parce que vous apercevez un frelon dans votre jardin qu'il y a un nid chez vous. Pour le savoir, Alexandre Joron, de l'entreprise Guêpes apens Somme 80 préconise de faire attention aux allées et venues de l'insecte.

"Si le frelon fait des allers-retours fréquents c'est que son nid et proche et qu'il y amène de la nourriture, il convient donc de s'alerter", explique le professionnel.

Attention aux "bombes anti-frelons"

S'il s'avère que vous avez bien un nid de frelons chez vous, il faut naturellement rester prudent. "Ne vous approchez pas trop", insiste Alexandre Joron.

Et s'il est tentant de vouloir régler le problème soi-même, par souci de praticité et d'économie, il faut là aussi faire attention, l'usage d'une bombe anti-frelons n'est pas recommandé, sauf si c'est un tout début de nid.

"La bombe fonctionne et tue les frelons, c'est une certitude, explique Alexandre Joron, mais s'ils sont nombreux, vous en tuerez 3-4 et énerverez les autres et c'est la manière de se faire piquer."

Faire appel à un professionnel

Et la piqûre du frelon asiatique peut-être très dangereuse et ne doit donc pas être prise à la légère. En cas de problème, n'hésitez pas à appeler les urgences (18 pour les pompiers, 15 pour le Samu).

"Tous les ans, il y a de nombreux accidents, beaucoup de personnes supportent mal ces piqûres et il y a même des décès, ça peut-être dramatique", insiste le spécialiste.

Il recommande donc d'appeler une entreprise dédiée. Elle a tout le matériel y compris des lunettes thermiques pour repérer le nid et le traite directement pour s'assurer que tous les frelons meurent.