L'association d'aide aux victimes alerte sur deux nouvelles escroqueries en Vaucluse

À l'occasion de la Journée européenne d'aide aux victimes, l'association de médiation et d'aide aux victimes dénonce deux nouveaux types d'escroquerie sur internet liées aux rencontres en ligne et à Pôle Emploi. En 2019, l'AMAV 84 a accompagné 3.051 victimes dans le département.

Trouver l'amour en ligne peut se révéler risqué. Une mise en garde que renouvelle l'AMAV 84 à l'occasion de la Journée européenne d'aide aux victimes ce 22 février. Si vous venez de faire une rencontre sur internet et que votre bien-aimé(e) vous demande de lui envoyer de l'argent, méfiance ! Il s'agit peut-être d'une escroquerie sentimentale.

Dans le Vaucluse, l'association de médiation et d'aide aux victimes est souvent sollicitée pour ce type d'arnaques, qui ont des conséquences désastreuses pour les victimes, tant psychologiquement que financièrement.

Les personnes fragiles sont ciblées en priorité

Tout commence par des messages échangés sur les réseaux sociaux ou bien sur un site de rencontres. Sabrina Lamaix, juriste à l'AMAV, sait que les victimes ne sont pas choisies au hasard : "En général ils s'en prennent à des personnes vulnérables, seules, la plupart du temps un peu âgées ou alors avec un handicap. Ils leur font miroiter monts et merveilles, le retour à la réalité est très violent."

Après quelques temps à discuter en ligne, les escrocs inventent des histoires pour expliquer qu'ils ont besoin d'argent, et les victimes se retrouvent parfois avec des dettes très importantes.

Un nouveau type d'escroquerie via Pôle Emploi

L'AMAV met aussi en garde contre un nouveau type d'escroquerie en ligne, passant par des annonces frauduleuses sur le site de Pôle Emploi :

"Les personnes sont contactées via le site de Pôle Emploi sur des offres qui font rêver, avec des salaires mirobolants. Mais pour pouvoir lancer l'entreprise, elles doivent envoyer des fonds via des tickets achetés en bureau de tabac. Les personnes sont heureuses, elles retrouvent un travail et se rendent compte finalement qu'elles ont été victimes d'une escroquerie", explique Sandrine Lamaix.

Les victimes ne revoient pas souvent leur argent

La plupart du temps, les auteurs de ces escroqueries sont basés à l'étranger. Or, pour qu'une victime touche des dommages et intérêts, il faut que l'escroc ou les escrocs soient identifiés et traduits en justice. Ce qui arrive très rarement et laisse les victimes seules face à leurs dettes.

L'AMAV 84 a accompagné 3.051 victimes en 2019 pour tout type de dossiers.