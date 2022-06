Attention aux risques de noyades dans les cours d'eau de Côte-d'Or

Chaque année en France, on déplore des drames lors de baignades improvisées dans des endroits non surveillées. C'est pour cette raison que VNF lance une campagne de prévention et rappelle que plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu dans de telles circonstances. Les principales victimes sont des adolescents et de jeunes adultes.

Les 12-25 ans les plus touchés

Les rivières, canaux et fleuves et leurs abords représentent de merveilleux espaces de découverte et de déconnexion ! Mais en Côte-d'Or, nos canaux ne sontpas équipés pour la baignade hors des espaces aménagés. Les principales victimes de noyades accidentelles sont des adolescents et jeunes adultes. Mauvaise estimation de leurs limites, méconnaissance des dangers, effet de groupe : les 12-25 ans sont les plus touchés. Même lorsqu’ils sont conscients des risques, ils peuvent se laisser entraîner.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des dangers multiples et bien réels !

Remous invisibles, aspiration par des courants aux abords d’ouvrages fluviaux, ou de bateaux, rochers… Dans les voies d’eau, les menaces sont multiple et souvent le risque est là où on ne l’attend pas. Se baigner dans une écluse ou à proximité d’un barrage pour se rafraîchir, sauter d’un pont ou d’une péniche, traverser une rivière à la nage, plonger d’une berge sont les principales causes d’accidents mortels. Pour passer un été plus serein, il est donc utile de le rappeler : plonger et nager dans les fleuves, rivières et canaux est interdit sauf dans le cadres d’activités encadrées et sur des sites dédiés.