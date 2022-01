Attention aux routes glissantes la nuit prochaine en Indre-et-Loire

La Métropole de Tours lance cette nuit un salage préventif sur les principales routes de Touraine, en prévision des conditions climatiques à venir. Une carte des niveaux de priorité est établie pour le réseau métropolitain. Elle est déterminée en fonction de l’importance des axes, de leur localisation et de leur fréquentation.

Le rouge correspond au réseau prioritaire, qui sera salé dans la nuit. Le réseau secondaire, sera traité une fois l’ensemble du réseau prioritaire fait. - Métropole de Tours

Quatre camions de déneigement et quatre saleuses

En Touraine, la société Vinci gère l'A10 et l'A85. En cas de caprices de la météo, la société dispose à Chambray de 4 camions de déneigement et de 4 lames, ainsi que de 4 saleuses/déneigeuses. Pour ce qui est du procédé pour limiter le verglas : les camions vont d'abord déployer de la bouillie (un mélange de sel et de saumure) sur la chaussée cinq heures avant l'apparition du verglas.

En cas de neige : l'ensemble des personnels sont mobilisés et les véhicules sont positionnés à des endroits bien précis, là aussi en amont de l'épisode neigeux, pour mieux coller à la réalité du terrain. Pour mesurer le risque de neige ou de verglas, Vinci possède 5 stations météo sur l'A10 et l'A85. 18 stations sont aussi présentes pour compter le nombre de véhicules sur les deux axes.