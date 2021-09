Attention aux ventes frauduleuses dans le Gard

Le scénario est à chaque fois le même : les vendeurs de ces magasins à bail précaire invitent par téléphone les personnes à venir retirer un cadeau. Une fois sur place, elles le reçoivent effectivement mais une équipe de vendeurs professionnels leur propose alors d'acquérir les marchandises exposées à un prix élevé. Des remises sont proposées mais elles ne s'appuient pas toujours sur des prix réellement pratiqués. Dans la plupart des cas, une pratique agressive est constatée.

Vérifier les prix

La Direction départementale de la Protection des Populations invite les consommateurs à exercer un regard critique sur la générosité des rabais et surtout, à vérifier les prix pratiqués par d'autres commerces avant de signer un bon de commande. Elle rappelle que si la commande est passée, il est interdit au vendeur de percevoir, sous aucun prétexte et sous aucune forme, une somme d’argent avant l’écoulement d’un délai de sept jours. En effet, ce délai peut être mis à profit pour réfléchir ou comparer les prix et annuler le cas échéant sa commande. Pour se rétracter, il suffit de détacher et compléter le bordereau de rétraction du bon de commande puis de l’envoyer à l’adresse indiquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet envoi rompt définitivement le contrat de vente et libère l’acheteur de tout engagement. Si vous êtes inscrit sur BLOCTEL, il est également recommandé de penser à noter le numéro qui vous a contacté et à le communiquer à la DDPP. L’appelant encourt une amende administrative de 375 000 euros. .