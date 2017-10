Attention danger à la maison : 4,5 millions de Français victimes d'accidents domestiques chaque année

Brûlures, coupures, produits dangereux à porter des enfants... Les risques sont nombreux à la maison. A tel point que les accidents domestiques tuent plus que les les accidents de la route.

4,5 millions, c'est le nombre de Français victimes d'accidents de la vie courante chaque année. Qu'est ce que c'est, ces accidents de la vie courante ?

On parle d'ordinaire d'accidents domestiques, ces accidents qui se déroulent à domicile, et qui sont la majorité des accidents de la vie courante. Mais cette dénomination englobe aussi ce qui peut arriver à l'école, ou sur les aires de jeu, par exemple.

L'accident le plus courant ? Les brûlures ! Selon un sondage Opinion Way réalisé en 2016, cela représente presque 20% des cas : de l'eau bouillante renversée, une main sur une poêle chaude, ou un retour de flammes dans la cheminée, les risques sont multiples à la maison.

Viennent ensuite, les chutes, et les accidents de bricolage, 10% des cas chacun. Puis des risques auxquels on est moins souvent exposé : les intoxications, les incident de baignade, ou les incendies. Moins fréquents, mais beaucoup plus meurtriers.

Plus de morts à la maison, que sur la route

Les chiffres sont édifiants : quand environ 3500 personnes meurent sur les routes chaque année, 20000 meurent d'un accident de la vie courante. En premier lieu, les chutes : plus de 9000 décés par an. Devant les suffocations, 3000 morts, et les intoxications, près de 1500. Une mortalité plus importante aux extrêmes de l'âge : les + de 65 ans sont très majoritairement représenté dans les décès par chute. Du côté des très jeunes, les accidents domestiques sont la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans.

90% des accidents pourraient être évités

Deux publics sont particulièrement touchés : les jeunes enfants, de 0 à 4 ans, et les seniors, les plus de 65 ans. Des gestes simples mais néanmoins important sont à considérer.

Pour les petits, on pense bien sûr au danger de la queue de la casserole qui dépasse de la gazinière, mais beaucoup d'autres choses sont à considérer : mettre des caches sur les prises électriques, penser que 15 centimètres d'eau dans la baignoire suffisent à se noyer, ou encore se rappeler que certaines plantes sont toxiques, comme le ficus.

Pour les seniors, le grand danger, c'est la chute : d'où la nécessité d'avoir un logement bien éclairé, d'installer des anti dérapants et des rampes dans les escaliers, et des appuis pour sortir de la douche.

La prévention, le maitre mot

En Vaucluse, de nombreux acteurs se mobilisent pour prévenir les risques d'accidents domestiques. Comme la Mutualité française, qui organise de nombreux ateliers au près des parents de jeunes enfants, pour leur faire comprendre quels sont les risques à la maison, mais aussi au près des seniors, des ateliers orientés sur l'équilibre, et la prévention des chutes.

Les acteurs de la prévention se mobilisent pour sensibiliser au risque d'accidents domestiques

Les enfants sont aussi un public important à sensibiliser. En effet, ils peuvent être vecteurs d'information au près de leurs parents ensuite. Les pompiers de Vaucluse interviennent régulièrement dans les classes, comme à Courthézon, devant des CM2. A 10 ans, on est déjà un acteur de la sécurité, et il faut connaitre les bons gestes à adopter.