Attention, le prix de la baguette de pain risque d'augmenter en Seine-Maritime et dans l'Eure !

Électricité, gaz, essence et maintenant le pain ! Le prix de la baguette va augmenter ces prochains jours. En cause, la hausse des prix du blé, de l'énergie. La Fédération normande des boulangers craint une perte de savoir-faire face à des industriels, qui eux, ne baissent pas leurs prix.

Dans l'arrière boutique de sa boulangerie du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), Christophe Maugard travaille sa pâte à pain comme chaque jour. Sauf qu'une chose à changé. Sur le comptoir, une petite pancarte indique que le prix de la baguette ne sera plus le même au début du mois de novembre. Cet artisan ne peut pas suivre la hausse des prix du blé et de l'énergie.

"À partir du 1er novembre, on va augmenter le prix de la baguette de 95 centimes à 1 euro. On est obligé, ce n'est pas agréable pour tout le monde", explique Christophe Maugard. "On a un four à gaz. Je me suis pris la hausse de 46% cette année. Le reste des machines sont électriques et on va avoir une hausse de 12%. On augmente le prix mais on ne gagnera pas un centime. C'est pour limiter les effets de la hausse des prix de l'énergie", termine-t-il, inquiet pour le futur de sa profession.

Christophe Maugard et son épouse, confrontés à l'augmentation des prix du blé et de l'énergie, sont obligé de revoir, à la hausse, le prix de leur baguette de 5 centimes. © Radio France - Bastien Thomas

Une concurrence rude des industriels

Faire payer un peu plus le consommateur pour survivre face à une concurrence des industriels dont les prix ne bougent pas. C'est aussi prendre le risque de voir les clients partir. "Si une partie de la clientèle d'un petit boulanger, au lieu d'aller chez lui, achète dix baguettes dans des franchises qui bradent le pain, on risque de voir des boulangeries fermer. Il y en a déjà en Normandie", déplore André Sourdon, président de la Fédération des boulangers de Normandie et du département de l'Eure.

Selon la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, près de 1.000 boutiques ferment leurs portes chaque année en France.