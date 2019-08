Attention sur les routes : le week-end retour du 15 août sera très chargé

Demain samedi orange dans le sens des départs dans la grande partie nord de la France et du rouge sur le sud, rouge pour tout le monde dans le sens des retours. Et dimanche vert dans le sens des départs mais du orange et du rouge pour les retours là aussi. Explications.

Manche, France

Le week-end d'après 15 août est traditionnellement difficile sur les routes. Bison Futé prévoit demain samedi orange dans le sens des départs dans la grande partie nord de la France et du rouge sur le sud (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et région PACA). Dans le sens des retours, la circulation est classée rouge sur l’ensemble de l’Hexagone. Dimanche Bison futé prévoit une amélioration avec un retour au vert dans le sens des départs sur la journée. En revanche, le sens des retours s’annonce plus compliqué avec de l’orange au niveau national et du rouge sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est dans ce contexte que certains vont travailler plus : les dépanneurs (remorqueurs) automobiles sur les autoroutes comme chez nous sur l'A84 où il y a de plus en plus de gens à rouler. Jerôme Lebedel tient le garage "Lebedel automobiles" à Villedieu-les-Poëles, son garage est agréé pour dépanner et remorquer sur l'A84 " entre juin et septembre c'est la grosse période,

payer pour un dépannage sur autoroute coûte moins cher que de perdre une vie

Aujourd'hui le garagiste a un regret : "je trouve que les gens ne sont pas suffisamment informés, ils mettent le gilet jaune très bien mais le triangle n'est pas nécessaire, ils prennent des risques en le mettant". Le plus simple est d'appeler une borne à 1km et de mettre les feux de détresse, serrer la voiture un maximum du côté de la route. Quand la borne ne fonctionne pas il faut téléphoner au 17 (la gendarmerie) qui orientera vers un dépanneur (ou le 112). "On voit de tout des crevaisons, des erreurs de carburant mais même pour changer un pneu il faut appeler un dépanneur car même s'il faut payer ça coûte moins cher que de perdre une vie"