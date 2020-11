Attestation oubliée, champignons dans le coffre, les gendarmes ont débuté le contrôle du confinement en Sarthe

Les gendarmes sont une dizaine, en képis, et chasuble fluo, postés à chaque entrée du rond point du chrono, à Mulsanne, en Sarthe, tout près du circuit des 24 heures du Mans. Un moulinet de la main pour rabattre la voiture sur le bas-côté : "Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, vous pouvez me présenter une attestation et une carte d'identité ?"

Depuis le reconfinement, les gendarmes ont été assez occupés dans la Sarthe. L'attentat à la basilique de Nice a poussé les autorités à relever le niveau d'alerte vigipirate au maximum. 150 réservistes ont été rappelés pour renforcer les rangs de la gendarmerie de la Sarthe. Il a fallu faire des rondes devant les églises pour la Toussaint. Se montrer devant les écoles pour l'hommage à Samuel Paty à la rentrée. Désormais, le groupement de gendarmerie l'assure, ce sont les contrôles du respect du confinement qui vont monter en puissance.

La plupart des automobilistes et motards ont leur attestation dûment remplie. © Radio France - Marc Bertrand

"L'attestation, j'ai pas réussi à la télécharger"

Eric baisse sa vitre, présente son permis. Il a déjà son attestation prête sur le siège passager, "tous les jours quand je vais et je rentre du boulot". Lui, c'est un bon élève. Il trouve même que "c'est le premier contrôle que je vois depuis le reconfinement, donc je trouve qu'il n'y en a pas vraiment assez. Surtout vu le monde sur les routes", s'étonne-t-il. D'après les gendarmes pourtant, les règles sont pour l'instant globalement respectées : "On a fait un tour à Moncé, Téloché, Arnage ce matin", affirme un gendarme. "On n'a pas trouvé un seul passant qui ne portait pas le masque !"

L'attestation, j'ai pas réussi à la télécharger sur le portable, ça ne marche pas avec le PDF. - Vous n'avez pas pu la faire sur un papier ? - J'ai pas de papier ! - C'est dommage

La voiture suivante va le détromper. Cette fois, l'automobiliste n'a pas son attestation : "L'attestation, j'ai pas réussi à la télécharger sur le portable, ça ne marche pas avec le PDF. - Vous n'avez pas pu la faire sur un papier ? - J'ai pas de papier ! - C'est dommage", répond le gendarme. "Sortez du véhicule", intime-t-il à l'automobiliste, qui va subir une vérification d'identité, mais pas d'amende pour cette fois, seulement un avertissement.

Il faut montrer l'attestation, afin d'éviter les contacts des doigts avec le papier. © Radio France - M. B.

Course-poursuite pour un panier de champignons

Derrière eux, des cris, deux motards de l'Escadron de sécurité routière se précipitent sur leur moto et démarrent en trombe. Une Twingo vient de faire demi-tour en apercevant les gendarmes au rond-point. Elle sera ramenée quelques minutes plus tard sous bonne escorte. Alcoolémie, drogue, les policiers font subir les tests au conducteur. Rien.

Il a été faire la cueillette aux champignons, bien sûr à plus d'un kilomètre de chez lui. Quand il a vu le contrôle, il se savait hors des clous, il a fait demi-tour. C'est bête, il n'y a pas d'autre mot

Que peut-il avoir voulu fuir ? Les gendarmes ouvrent le coffre : "Il y avait un panier de champignons", sourit l'un des deux motards de la gendarmerie : "Il a été faire la cueillette aux champignons, bien sûr à plus d'un kilomètre de chez lui. Quand il a vu le contrôle, il se savait hors des clous, il a fait demi-tour. C'est bête, il n'y a pas d'autre mot". Le conducteur, cette fois, prend bien les 135€ d'amende pour infraction aux règles du confinement. Et un sacré savon de la part des motards partis à sa poursuite.