Attestations de déplacement : les contrôles s'intensifient dans la Manche

Chaque jour, entre vingt et trente points de contrôles de gendarmerie sont organisés dans le nord-Cotentin. Objectif : vérifier les attestations. Depuis l'entrée en vigueur du second confinement, une petite cinquantaine de verbalisations ont été dressées dans l'arrondissement de Cherbourg.

Il est 16 heures ce dimanche aux abords de la Poste de Valognes, dans la Manche. "Bonjour, gendarmerie nationale. Veuillez couper le contact, présenter les papiers du véhicule et votre attestation de sortie s'il vous plaît". Sept militaires se postent pour un contrôle routier. Le but : vérifier le bon usage des attestations, deux semaines après l'entrée en vigueur du second confinement.

Le capitaine Wilfried Lemaître (compagnie de Cherbourg) : "Dans l'ensemble, les gens respectent les règles en ayant une attestation à présenter" Copier

"On a passé une première semaine à faire de la pédagogie. Là, les contrôles s'intensifient, mais dans l'ensemble, les gens respectent les règles en ayant une attestation à présenter. En deux semaines, on doit arriver à une cinquantaine de verbalisations sur l'arrondissement de Cherbourg (NDLR : qui s'étend de La Hague à Sainte-Mère-Eglise et à la Côte-des-Isles, sans l'agglomération de Cherbourg qui est en zone police)", explique le capitaine Wilfried Lemaître, commandant adjoint de la compagnie de Cherbourg. Un phénomène qui est en deçà du premier confinement : "les gens ont compris", ajoute le militaire.

135 euros... pour une baguette

"C'est la première fois que je me fait contrôler", explique Olivier, qui assure "toujours remplir son attestation avant de sortir". "Moi, c'est la troisième fois, car je roule beaucoup : je dois aller nourrir mes neuf chevaux qui sont à cinq kilomètres. Et j'en profite pour faire sortir mes cinq chiens dans mon champ", ajoute Sandy. Parfois, il y a quelques petits accrocs sur l'attestation : pas la bonne case, ou la bonne heure.

Entre vingt et trente opérations de contrôle d'attestations sont organisées chaque jour par les gendarmes du nord-Cotentin © Radio France - Pierre Coquelin

Au total, sur près d'une heure, une quarantaine de véhicules ont été contrôlés sur deux points à Valognes et Saint-Vaast-La-Hougue. Bilan : une seule contravention pour un jeune automobiliste qui avait oublié son précieux sésame pour aller à la boulangerie. Un procès verbal va lui être envoyé à son domicile dans les prochains jours. Il va devoir s'acquitter de 135 euros d'amende. Et ça peut grimper à 3750 euros et six mois d'emprisonnement si trois infractions sont avérées dans les 30 jours.

Bonne foi

Chaque jour, entre 20 et 30 postes de contrôle sont organisés dans le nord-Cotentin en zone gendarmerie. Des opérations qui peuvent prendre la forme de contrôles routiers classiques, ou dynamiques, aux abords des marchés par exemple. "C'est un système qui repose sur la bonne foi. Pour les achats par exemple, les gens peuvent se rendre dans les magasins de leur choix. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient de Cherbourg et qui fait ses courses à Valognes, on a des doutes sur la véracité de l'attestation", souligne le capitaine Lemaître. Impossible de suivre les gens pour vérifier s'ils vont bien chez un proche dépendant par exemple.

Quand certains Cherbourgeois transgressent les règles de l'attestation Copier

En début de mois, le ministre de l'Interieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de la "fermeté" dans les contrôles. Selon un sondage Ifop, 60% des Français déclarent avoir transgressé au moins une fois les règles du confinement depuis deux semaines. Et ça se ressent aussi dans les rues de Cherbourg. "Pas souvent, mais ça m'arrive de tricher. Pas sur le kilométrage mais sur les heures. Donc je regénère une attestation", explique Charlène, qui vit dans un petit appartement sans balcon. "Une heure, un kilomètre, c'est un non sens total", confie Marie, qui rajoute parfois une heure à son attestation pour s'oxygéner la tête. D'autres transgressent ouvertement les règles du confinement, à leurs risques et périls : Nicolas, par exemple, qui vient "de sortir de soirée", avec une "dizaine d'amis". "C'est beaucoup moins contrôlé qu'au premier confinement. Et puis faut bien profiter un peu", ajoute le jeune homme.