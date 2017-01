Au 32 rue Sainte-Anne, à Nancy, un peu de chaleur dans le froid glacial

Les températures chutent, et la préfecture de Meurthe-et-Moselle renforce le dispositif d'hébergement d'urgence pour la nuit. Mais les sans-abri trouvent aussi une porte ouverte la journée, à l'accueil de jour de la rue Sainte-Anne, à Nancy.

Manu accompagne son café d'un yaourt au fruit. Il vient ici d'autant plus depuis qu'il fait si froid : "On trouve de la chaleur humaine... et de la chaleur tout court !" Au 32, rue Sainte-Anne, on peut boire un café chaud et manger quelques viennoiseries, mais aussi cuisiner sa propre nourriture, prendre une douche, ou se faire aider dans ses démarches administratives. L'hiver, l'accueil ouvre sept jour sur sept, de 14h à 16h45. Et une soixantaine de personnes s'y pressent tous les jours.

Tout le monde peut basculer - Manu, dans la rue depuis dix ans

"On a tous des histoires différentes, explique Manu, même si notre point commun c'est la rue. Moi, j'ai perdu mon emploi il y a dix ans, puis tout s'est enchaîné. Mais il peut y avoir des tas de raisons d'être là. Tout le monde peut basculer". Younos, lui, est là depuis une semaine. Il a fui la Syrie en passant par la Grèce. A son arrivée en France, il a dormi dehors, mais ensuite, le 115 lui a trouvé une place en hébergement d'urgence. "A 8h, je quitte le centre et je suis dehors. A 14h, je viens ici pour me reposer. C'est un endroit vraiment, vraiment bien", explique-t'il en anglais, lui qui est arrivé seul et qui aimerait trouver d'autres réfugiés de son pays.

Younos est arrivé il y a une semaine © Radio France - Magali Fichter

De la place pour tout le monde en hébergement d'urgence

Ici, tous les sans-abri, quelque soit leur histoire, trouvent de l'aide dans leurs démarches administratives ou pour trouver un hébergement. Le dispositif d'urgence représente 3000 places en Meurthe-et-Moselle. 60 lits supplémentaires ont été ajoutés début novembre. Selon Gauthier, travailleur social, il y a de la place pour tout le monde en ce moment : "On est passés en niveau 2. Cela veut dire que toutes les personnes qui en font la demande peuvent être hébergées". Le but, c'est de les aider aussi à trouver des logements moins éphémères, mais en attendant, Manu, Younos et les autres peuvent au moins passer quelques heures de leur journée au chaud.

Si vous apercevez une personne en détresse, n'hésitez pas à appeler le 115.