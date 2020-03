Au 4e jour de confinement, que fait-on pour le sans-abris ?

Dans tout la France, on estime à 157.000 le nombre de personnes sans domicile fixe qui errent dans les rues depuis le début de la semaine. La plupart des centres d'hébergement d'urgence ont dû fermer, y compris en Corse, pour éviter tout risque de propagation du Coronavirus.

Depuis hier, le gouvernement commence à réquisitionner des chambres d'hôtel pour ces personnes vulnérables. Annonce du ministre du Logement, Julien Denormandie : « la mobilisation du gouvernement, des collectivités locales et des associations de lutte contre l'exclusion est totale pour mettre à l'abri celles et ceux qui vivent encore dehors», affirme-t-il.

En Corse, quelles solutions ?

Des chambres d'hôtel individuelles vont être réquisitionnées par l'État, pour toute la durée du confinement et dans toutes les régions. Le gouvernement dit avoir identifié dans tous le pays 80 sites qui pourraient accueillir des personnes sans abri. En Corse, pour cause de promiscuité trop importante, et des gestes barrières presque impossibles à respecter, la quasi-totalité des centres d'accueil de jour comme de nuit a dû fermer. Il faudrait, selon les associations de terrain, 20 à 30 places dans les hôtels à Bastia, à peu près autant pour Ajaccio.

Un sans-abris dans une rue de Paris © Maxppp - Alexis Sciard

Solidarité confinée

Pour les bénévoles d'A Fratellanza, qui œuvre en région bastiaise, la réquisition demeure la seule solution pour épargner à ces personnes dont l'état de santé est souvent dégradé, l'épidémie de COVID-19. Les associations qui viennent en aide aux sans-abris ont réduit la voilure : mis à distance bon nombre de leurs bénévoles – souvent des personnes âgées – et appelé leurs salariés à rester à la maison. Elles assurent tout de même un service minimum : les dons alimentaires sont toujours distribués, mais au Secours populaire par exemple, les bénéficiaires sont accueillis un par un afin de limiter les contacts. Le confinement a entraîné par ailleurs une considérable baisse des dons. Plusieurs organismes se disent prêts à intervenir en faveur des plus démunis, comme la direction de l'Aide sociale de la Collectivité de Corse.