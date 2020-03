Au bal de Châtillon sur Colmont, près de Mayenne, des seniors dansent sans vraiment penser au coronavirus

Le coronavirus continue de se propager en ce début mars. Il y a toujours un seul cas en Mayenne mais désormais 25 dans notre région des Pays de la Loire, malgré tout, un patient est guéri selon l'Agence Régionale de santé. En France, le bilan passe la barre des 1 000 cas, 19 personnes sont décédées et parmi elles, une majorité de seniors.

Il y avait justement près de 120 seniors rassemblés ce 8 mars au bal organisé à Châtillon sur Colmont, près de Mayenne. Ils étaient moins nombreux que d'habitude, une cinquantaine de moins, sûrement à cause du coronavirus selon les organisateurs. Pourtant, ceux qui ont fait le déplacement ne sont pas plus inquiets que cela.

Pour se saluer, beaucoup se font la bise, une poignée de main, même si certains préfèrent éviter. C'est le cas de Jean, 88 ans et qui a été opéré du cœur :

Pourtant, c'est le premier à aller chercher une cavalière pour aller valser, main dans la main, une autre dans le dos de sa partenaire. Marcel termine de nous donner la technique :

On est toujours face-à-face et on est à 10 centimètres